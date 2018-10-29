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即市新聞

29/10/2018 08:51

【Ａ股維穩】Ａ股新回購制度出台，近３０間上市公司齊齊響應

　　《經濟通通訊社記者林雯婕２９日上海專電》在中證監修訂《公司法》，為上市公司回購打
開空間後，滬市公司火速響應。在上周六、周日兩日內，已有近３０間上市公司披露股份回購相
關公告，其中有１４家披露股份回購提議或預案，１６家披露股份回購實施進展。還有不少藍籌
公司也對規則的修改作出最新表態。
　　恆力股份（滬：６００３４６）昨晚（２８日）晚發布回購預案，將以不超過每股１８元（
人民幣．下同）價格回購公司股份，總金額１０億元至２０億元。公司就本次回購的股份的用途
引用了新規中的條款，包括但不限於用於後續員工持股計劃或者股權激勵計劃；轉換上市公司發
行的可轉換為股票的公司債券；或為維護公司價值及股東權益所必需等法律法規允許的其他情形

　　海螺水泥（滬：６００５８５）總經理吳斌表示，２０１５年至２０１６年，在市場波動較
大時，公司曾有過回購想法，但礙於操作和流程方面的原因，沒能推下去。公司對此次制度完善
寄予厚望，希望細則及操作指引能盡快出台，對回購程序、持股轉讓等各問題予以明確。
　　安信證券最新研報指出，今年Ａ股的回購規模已經超過了Ａ股以往任何一個全年，而且上市
公司主動大手筆回購也頻頻出現。
　　Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，今年以來滬深兩市先後有４８２間上市公司合計完成了１２３８筆
回購，已回購金額達到了２７４﹒７５億元。

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