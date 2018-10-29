《經濟通通訊社記者林雯婕２９日上海專電》上海市市長應勇昨日（２８日）在「第３０次
上海市市長國際企業家咨詢會議」新聞發布會上表示，國家有關部委已先後出台２０多項展會便
利化措施，包括無紙化報關等，都已全部得到落實。
他表示，未來進博會還將推出保稅展示展銷常態化的制度安排等政策措施，讓更多的進口展
品變成商品。
首屆進博會將於１１月５日開幕，來自１３０多個國家和地區的２８００多間企業確認參加
企業展，展出面積合計超過３０萬平方米。
29/10/2018 08:45
【上海專電】國家部委已為首屆進博會出台２０多項便利化措施
《經濟通通訊社記者林雯婕２９日上海專電》上海市市長應勇昨日（２８日）在「第３０次
上海市市長國際企業家咨詢會議」新聞發布會上表示，國家有關部委已先後出台２０多項展會便
利化措施，包括無紙化報關等，都已全部得到落實。
他表示，未來進博會還將推出保稅展示展銷常態化的制度安排等政策措施，讓更多的進口展
品變成商品。
首屆進博會將於１１月５日開幕，來自１３０多個國家和地區的２８００多間企業確認參加
企業展，展出面積合計超過３０萬平方米。
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