  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/10/2018 08:45

【上海專電】國家部委已為首屆進博會出台２０多項便利化措施

　　《經濟通通訊社記者林雯婕２９日上海專電》上海市市長應勇昨日（２８日）在「第３０次
上海市市長國際企業家咨詢會議」新聞發布會上表示，國家有關部委已先後出台２０多項展會便
利化措施，包括無紙化報關等，都已全部得到落實。
　　他表示，未來進博會還將推出保稅展示展銷常態化的制度安排等政策措施，讓更多的進口展
品變成商品。
　　首屆進博會將於１１月５日開幕，來自１３０多個國家和地區的２８００多間企業確認參加
企業展，展出面積合計超過３０萬平方米。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態29/10/2018
李斯特城班主直升機 墜毁爆炸
中國故事26/10/2018
【國家隊尋蹤】3年前救市基金齊清倉，國家隊留ETF槓桿武器
FOCUS26/10/2018
【FOCUS】外資唱好A股 是否出口術下月見真章
國際動態26/10/2018
奧巴馬希拉莉等 收疑似炸彈郵包
FOCUS25/10/2018
【FOCUS】侵侵、北京「泡沫大鬥法」 人幣異動考驗維穩
國際動態25/10/2018
多國抵制 沙特論壇暫簽4千億協議
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN