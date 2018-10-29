《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》中證監發布《〈非上市公眾公司重大資產
重組管理辦法〉第十八條、第十九條有關規定的適用意見 證券期貨法律適用意見第１４號》
，自公布之日起施行。
《適用意見》的內容包括如下兩項：第一，非上市公眾公司定向發行股份購買資產的，發行
對象人數不受３５人限制。
第二，上述發行對象不符合參與新三板掛牌公司股票公開轉讓條件的，該發行對象只能買賣
其所認購的非上市公眾公司股票。發行對象屬於持股平台的，不得參與認購。
29/10/2018 09:10
【駐京專電】中證監：新三板定向發行股份購資產不再受３５人限制
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》中證監發布《〈非上市公眾公司重大資產
重組管理辦法〉第十八條、第十九條有關規定的適用意見 證券期貨法律適用意見第１４號》
，自公布之日起施行。
《適用意見》的內容包括如下兩項：第一，非上市公眾公司定向發行股份購買資產的，發行
對象人數不受３５人限制。
第二，上述發行對象不符合參與新三板掛牌公司股票公開轉讓條件的，該發行對象只能買賣
其所認購的非上市公眾公司股票。發行對象屬於持股平台的，不得參與認購。
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