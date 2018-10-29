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29/10/2018 09:17

【呵護民企】北京銀保監局：穩妥處置股票質押風險，避免強制平倉

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》北京銀保監局籌備組日前印發《關於做好
當前股票質押融資業務風險管理推動金融市場健康發展的指導意見》，明確加強組織協調、建立
股票質押風險動態監測機制、穩妥有序處置風險、穩定信貸資金支持、落實債權人委員會機制、
支持市場化法治化債轉股、穩妥實施資管新規、支持理財資金合規開展股票價值投資、提升綜合
金融服務等九項監管要求和具體工作措施，指導在京銀行業金融機構科學合理地做好當前股票質
押融資業務風險管理，推動金融市場健康發展。
　　北京銀保監局籌備組於１９日正式成立，是銀、保兩大監管系統合併機構改革過渡階段成立
的首家省級派出機構籌備組。「意見」是北京銀保監局籌備組成立一周以來正式印發的首份規範
性文件。
　　《意見》要求在京銀行業金融機構穩妥有序處置股票質押融資業務風險，就已暴露風險的項
目強化與交易所和監管部門的溝通處置，避免強制平倉。同時，《意見》明確提出，現階段因未
平倉所形成的帳面浮虧或融資風險，可不納入相應的風險和績效考評，可不影響監管評價結果。
通過落實盡職免責機制，有效增強銀行機構穩妥處置風險的信心，有利於加快平穩資本市場波動

　　《意見》還通過多種措施提高在京銀行業金融機構對資本市場的支持力度，包括鼓勵符合條
件的商業銀行在京註冊設立子公司開展理財業務，支持理財資金以合規方式對優質上市公司進行
價值投資，鼓勵在京銀行業金融機構以綜合性金融服務支持上市公司進行轉型升級、併購重組、
引進戰投等，助力上市公司提升市場競爭力。

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