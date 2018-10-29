《經濟通通訊社２９日專訊》正值市場憂慮中美貿易戰升溫及中國經濟放緩，投資者紛紛逃
離中國股市之際，投資機構高瓴資本加入Ａ股維穩行列。
據外電引述消息人士稱，高瓴資本正尋求募資數十億美元投資中國股市。
消息人士稱，高瓴資本計劃通過其旗艦高瓴基金（Ｇａｏｌｉｎｇ Ｆｕｎｄ）和高瓴中國
價值基金（Ｈｉｌｌｈｏｕｓｅ Ｃｈｉｎａ Ｖａｌｕｅ ｆｕｎｄ）共募集４０億美元，最
終總募資規模可能有變動。
高瓴資本由張磊創立，目前管理價值超過５００億美元資產。（ｂｉ）
29/10/2018 16:13
【Ａ股維穩】消息稱高瓴資本正尋求募資數十億美元投資中國股市
《經濟通通訊社２９日專訊》正值市場憂慮中美貿易戰升溫及中國經濟放緩，投資者紛紛逃
離中國股市之際，投資機構高瓴資本加入Ａ股維穩行列。
據外電引述消息人士稱，高瓴資本正尋求募資數十億美元投資中國股市。
消息人士稱，高瓴資本計劃通過其旗艦高瓴基金（Ｇａｏｌｉｎｇ Ｆｕｎｄ）和高瓴中國
價值基金（Ｈｉｌｌｈｏｕｓｅ Ｃｈｉｎａ Ｖａｌｕｅ ｆｕｎｄ）共募集４０億美元，最
終總募資規模可能有變動。
高瓴資本由張磊創立，目前管理價值超過５００億美元資產。（ｂｉ）
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