【Ａ股維穩】消息稱高瓴資本正尋求募資數十億美元投資中國股市

《經濟通通訊社２９日專訊》正值市場憂慮中美貿易戰升溫及中國經濟放緩，投資者紛紛逃

離中國股市之際，投資機構高瓴資本加入Ａ股維穩行列。

據外電引述消息人士稱，高瓴資本正尋求募資數十億美元投資中國股市。

消息人士稱，高瓴資本計劃通過其旗艦高瓴基金（Ｇａｏｌｉｎｇ Ｆｕｎｄ）和高瓴中國

價值基金（Ｈｉｌｌｈｏｕｓｅ Ｃｈｉｎａ Ｖａｌｕｅ ｆｕｎｄ）共募集４０億美元，最

終總募資規模可能有變動。

高瓴資本由張磊創立，目前管理價值超過５００億美元資產。（ｂｉ）

