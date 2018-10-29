《經濟通通訊社２９日專訊》隔夜美元指數從高位回落，而人幣中間價今日報６﹒９３７７
元，為五日來首次調升，上調幅度亦符合市場預期。但離岸人民幣（ＣＮＨ）就持續走弱，早盤
低見６﹒９６３０，失守６﹒９６關，目前暫在６﹒９６３０徘徊。
而在岸人幣（ＣＮＹ）就窄幅整理，暫在６﹒９５關口附近窄幅波動。
上周五（２６日）人行副行長潘功勝講話穩定人民幣預期，並對人民幣空頭心理喊話，但交
易員預計人民幣恐在６個月內「破７」，令市場情緒趨於謹慎，對匯市投資亦轉為觀望。
（ａｃ）
29/10/2018 10:51
【聚焦人幣】離岸人幣失守６﹒９６關，在岸窄幅整理
《經濟通通訊社２９日專訊》隔夜美元指數從高位回落，而人幣中間價今日報６﹒９３７７
元，為五日來首次調升，上調幅度亦符合市場預期。但離岸人民幣（ＣＮＨ）就持續走弱，早盤
低見６﹒９６３０，失守６﹒９６關，目前暫在６﹒９６３０徘徊。
而在岸人幣（ＣＮＹ）就窄幅整理，暫在６﹒９５關口附近窄幅波動。
上周五（２６日）人行副行長潘功勝講話穩定人民幣預期，並對人民幣空頭心理喊話，但交
易員預計人民幣恐在６個月內「破７」，令市場情緒趨於謹慎，對匯市投資亦轉為觀望。
（ａｃ）
|興證快訊29/10/2018
美股大跌年內升幅全消，大行：現熊市指標
|國際動態29/10/2018
李斯特城班主直升機 墜毁爆炸
|中國故事26/10/2018
【國家隊尋蹤】3年前救市基金齊清倉，國家隊留ETF槓桿武器
|FOCUS26/10/2018
【FOCUS】外資唱好A股 是否出口術下月見真章
|國際動態26/10/2018
奧巴馬希拉莉等 收疑似炸彈郵包
|FOCUS25/10/2018
【FOCUS】侵侵、北京「泡沫大鬥法」 人幣異動考驗維穩
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰