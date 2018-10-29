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29/10/2018 10:51

【聚焦人幣】離岸人幣失守６﹒９６關，在岸窄幅整理

　　《經濟通通訊社２９日專訊》隔夜美元指數從高位回落，而人幣中間價今日報６﹒９３７７
元，為五日來首次調升，上調幅度亦符合市場預期。但離岸人民幣（ＣＮＨ）就持續走弱，早盤
低見６﹒９６３０，失守６﹒９６關，目前暫在６﹒９６３０徘徊。
　　而在岸人幣（ＣＮＹ）就窄幅整理，暫在６﹒９５關口附近窄幅波動。
　　上周五（２６日）人行副行長潘功勝講話穩定人民幣預期，並對人民幣空頭心理喊話，但交
易員預計人民幣恐在６個月內「破７」，令市場情緒趨於謹慎，對匯市投資亦轉為觀望。
（ａｃ）

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