《中日局勢》日本政府：習近平將「認真考慮」安倍的訪日邀請

《經濟通通訊社２９日專訊》據《路透》引述日本政府發言人報道，中國國家主席習近平將

會「認真考慮」日本首相安倍晉三發出的訪日邀請。

日本內閣官房副長官西村康稔稱：「我們現在需要確定一個日期」。（ｃｔ）

