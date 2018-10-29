《經濟通通訊社２９日專訊》內地《公司法》針對上市公司回購股份制度的修改，讓Ａ股回
購驟然升溫。據不完全統計，１０月２８日晚間，共有４１家上市公司股份回購、提議或最新進
展公告等。若按照回購規模上限計算，上述４１家上市公司回購上限規模達１６７﹒５１億元人
民幣。
興業研究表示，若以上市公司自有資金回購，或將貢獻超３萬億的潛在資金。（ｃｔ）
29/10/2018 09:07
【Ａ股維穩】４１公司回購上限１６７億，機構料３﹒５萬億可入場
《經濟通通訊社２９日專訊》內地《公司法》針對上市公司回購股份制度的修改，讓Ａ股回
購驟然升溫。據不完全統計，１０月２８日晚間，共有４１家上市公司股份回購、提議或最新進
展公告等。若按照回購規模上限計算，上述４１家上市公司回購上限規模達１６７﹒５１億元人
民幣。
興業研究表示，若以上市公司自有資金回購，或將貢獻超３萬億的潛在資金。（ｃｔ）
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