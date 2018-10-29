《廣匯論勢－鄭廣復》美股料借中期選舉進一步調整

《廣匯論勢》上周五（２６日）美國商務部公布第三季ＧＤＰ初值，經年率化之後按季增長

３﹒５％，高於預期的３﹒３％，但低於第二季的４﹒２％。對ＧＤＰ產生正面作用的是個人消

費開支、私人庫存、地方及聯邦政府支出，以及非住宅性固定投資，但對外貿易及住宅投資卻令

ＧＤＰ減值。商務部數據顯示，美國第三季淨出口令ＧＤＰ減值１﹒７８個百分點，減幅是

１９８５年第二季以來最大，當中進口及出口分別令ＧＤＰ減值１﹒３４及０﹒４５個百分點，

這反映特朗普的右翼保護措施未達到預期的成效。



＊美末季ＧＤＰ表現難樂觀＊



另外，美國第三季私人消費開支為ＧＤＰ增值２﹒６９個百分點，較第二季高０﹒１２個分

點，而政府開支亦為ＧＤＰ增值０﹒５６個百分點，較第二季高０﹒１３個百分點。整體而言，

第三季ＧＤＰ增長動力主要來自私人本地投資，相關項目為ＧＤＰ增值２﹒０３個百分點（第二

季減值０﹒０７個百分點）。不過，自金融海嘯以來，私人本地投資只曾在２０１０年第二及第

三季，連續兩季為ＧＤＰ增長貢獻超過２個百分點。連續兩季增幅超過２％的情況，自２０００

年以來亦只出現過兩次，而且主要是私人庫存貢獻了２﹒０７個百分點增長，但這個數據反覆不

定，即使第四季不至於出現負值亦很可能只有不多於１個百分點的貢獻，若然第四季來自這方面

的貢獻大減，其他範疇表現一如第三季初值，則第四季ＧＤＰ增長率必定降至２％以下！



＊１０月新增職位或逾２０萬＊



１０月份接近尾聲，不用問，市場必炒的美國１０月份就業數據將於本周五（２日）公布，

現時市場預期非農業職位增加１８﹒２萬個，較９月份的１２﹒１萬初值為佳，但要注意，美國

聯儲局在褐皮書中多次提到，不少地區嚴重缺乏技術型勞工，９月份非農職位增長急速放緩主要

是受到颶風的影響，企業招聘活動亦被延誤。故此，９月份新增職位很可能大幅向上修訂，否則

，１０月份的非農業新增職位亦幾可肯定超過２０萬，甚至超過２５萬，尤其市場關注的時薪按

年增幅預料由２﹒８％擴大到３﹒１％，若然符合預期，相信本周美元將會急升，美匯指數料可

突破９７。

美股三大指數月線圖的轉跌訊號已經亮起，三個交易日之後即有分曉，要扭轉中長期下跌形

態，道指必須在月線圖收高於２５７６５﹒５點；標普五百收高於２８６５﹒１３點，而納指則

收高於７３９３﹒９點，看來機會極微。從技術上看，道指及納指均是在１０月份創新高後呈大

陰燭下跌並跌至前月低位以下，並在月線圖上與９ＲＳＩ呈大型雙頂背馳，類似形態僅在

２０１２年５月發生在道指之上（但指數未創新高）。



＊共和黨料失眾院控制權＊



下周二（６日）美國將會舉行中期選，所有４３５個眾議院議席將會改選，據ＢＢＣ估計，

共和黨料可穩奪１５０個議席，但民主黨亦可望穩奪１８２席，但以可能失去的議席數目計，共

和黨佔３８席，民主黨只有３席，若民主黨可全取共和黨這３８席，其將得到２２０席，滿足了

控制眾議院所需的２１８席，尤其今年有３８個共和黨議員退休，相反，只有１７個民主黨議員

退休，我相信，共和黨將會失去眾議院控制權，而這就很大可能成為美股進一步大跌的理由。

《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

