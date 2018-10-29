【Ａ股震盪】滬指收跌２％經濟數據弱下行壓力大，釀酒家電股暴瀉

《經濟通通訊社２９日專訊》內地９月工業企業利潤同比增４﹒１％，增速比８月放緩

５﹒１個百分點，且為３月以來的六個月低位。這和此前公布的工業、信貸等宏觀數據一道，表

明經濟下行壓力日益增大，穩增長政策出台可能加速。

內地《公司法》針對上市公司回購股份制度的修改，令Ａ股回購驟然升溫。不完全統計已有

４１家上市公司股份回購、提議或最新進展公告等，回購上限規模達１６７﹒５１億元（人民幣

．下同）。

大消費股暴瀉，釀酒板塊爆發股災，家電股亦見暴瀉，拖累兩市午後愈跌愈多，最多挫

２﹒７％，隨後跌幅逐步收窄，滬綜指全日收跌２﹒１８％，收報２５４２﹒１點；深成指跌

２﹒４３％，收報７３２２﹒２４點；創業板跌１﹒０１％，報１２５０﹒４８點。

人行今日不開展逆回購操作，淨回籠１２００億元，連續兩日淨回籠１５００億元。兩市全

日成交２５５４億元，較上周五（２６日）跌９﹒６２％。



＊釀酒板塊爆發股災，茅台績差開市即跌停失六百關＊



貴州茅台（滬：６００５１９）公布今年第三季度報告，季內淨利潤８９﹒６９億元，按年

僅增２﹒７１％，增速為近三年來最低，導致股價開市即跌停，收報５４９﹒０９元，跌破六百

關口。

其他白酒股集體崩潰，五糧液（深：０００８５８）、古井貢酒（深：０００５９６）、洋

河股份（深：００２３０４）、伊力特（滬：６００１９７）、順鑫農業

（深：０００８６０）、口子窖（滬：６０３５８９）等多達１１股跌停，老白干酒

（滬：６００５５９）瀉９﹒９％。



＊美的豪擲１４４億吞小天鵝，兩股今復牌股價即大瀉＊



美的集團（深：０００３３３）公告，擬以發行Ａ股方式，換股吸收合併小天鵝

（深Ａ：０００４１８）（深Ｂ：２００４１８）ＡＢ股，成交金額擬為１４３﹒８３億元。

美的及小天鵝由９月１０日起停牌，今日終於復牌，惟這次合作可能市場並不看好，美的今

日跌停板收市，小天鵝瀉８％。

另外，格力電器（深：０００６５１）、青島海爾（滬：６００６９０）挫６％，老板電器

（深：００２５０８）跌４％。



＊順豐購ＤＨＬ中港澳業務，惟業績欠佳全日瀉７％＊



順豐控股（深：００２３５２）上周發公告，以５５億元人民幣（約７億歐元）收購全球最

大的運輸公司之一ＤＨＬ在中國大陸、香港和澳門地區的供應鏈業務。

另外，順豐控股公布前三季的業績，收入為６５３﹒６８億元，同比增長３１％；但淨利只

有３０﹒２８億元，同比大減１６﹒８７％。

順豐今日收挫７％，報３７﹒５元。（ｅｎ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３０７６﹒８９ －３﹒０５



上證綜合指數 ２５４２﹒１０ －２﹒１８ １２２５﹒００

深證綜合指數 １２６４﹒５８ －２﹒０２ １３２９﹒００



上證Ｂ股指數 ２６６﹒６１ －１﹒４２ ０﹒７４

深證Ｂ股指數 ８６５﹒０７ －２﹒５３ １﹒３１



上證１８０指數 ６９６６﹒３０ －２﹒９２

上證３８０指數 ３７８８﹒３６ －２﹒２６



深證成份指數 ７３２２﹒２４ －２﹒４３

中小創新指數 １４６６﹒０８ －１﹒３４

深圳創業板指數 １２５０﹒４８ －１﹒０１

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