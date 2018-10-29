《洞析樓市－魏東》環京樓市低谷徘徊，產業發展助其未來發力



《洞析樓市》作為香港、北京兩地促進相互投資的年度活動，第２２屆京港洽談會上周在北

京隆重舉行了。香港作為北京外來投資的最大來源地，多年來為北京經濟和社會的發展做出了巨

大的貢獻。在今年的京港洽談會上，通州區政府就通州未來的發展定位及招商引資情況做了介紹

，讓人對未來通州的發展浮想聯翩。

在通州副中心的推介會上，通州區區長對通州未來發展的介紹引人注意，其中的一個亮點是

未來通州整體的發展區域。按照規劃，通州的核心區域也就是城市副中心的面積為１５５平方公

里，通州全域的面積為９０６平方公里，而通州加上協同發展區即廊坊北三縣的總面積則為

２１６４平方公里，這已經和雄安新區的面積大體相等了。京津冀協同發展的說法已經有十幾年

了，但是過去許多年卻僅僅停留在說法上，沒有實質性的動作，北京、天津各自為政，並且爭搶

資源，河北作為經濟落後省份扮演著為北京天津輸血的角色，「燈下黑」的局面一直沒有改善。

中央政府一直試圖打破各行政區域間的限制，建立起跨行政區劃的區域統籌協調發展新體制，而

通州同北三縣統一規劃的舉措則是政府貫徹京津冀協同發展的一個突破。



＊環京區域市場整體悲觀情緒較重＊



今年７月份北京市政府出台了《北京城市副中心控制性詳細規劃（送審稿）》，這個規劃中

明確提出了通州區要與廊坊北三縣地區統一規劃，統一政策，統一管控，推動交通，公共服務，

產業等向北三縣提前延伸布局，同時實現醫療，教育，養老等充分共享。環京區域自２０１６年

９３０限購以後，由於原有投資北京樓市資金的外溢效應，導致住宅的價格和成交量在短時間內

經歷了一個暴漲的過程，在環京限購圈形成了以後，京郊的幾個區域的價格開始出現下跌，而成

交基本歸零。目前在北三縣中，香河是唯一能夠查找到住宅數據的一個，中指的數據顯示，香河

今年前三個季度的總成交量僅為１１﹒１６萬平方米，是去年同期的４％，而價格則比去年下降

了３２％。由於環京區域市場整體悲觀情緒較重，因此政策的利好也未能提振市場。

從長遠的發展來看，通州在產業規劃方面將重點打造以環球影城為主的文化旅遊，以宋莊藝

術聚集區引領的原創藝術，以及由中關村通州園為主要承載地的科技創新產業。北京作為中國的

科技創新中心，高科技和互聯網行業的發展迅猛，其對城市經濟的貢獻不容小覷。目前北京的高

科技和互聯網公司大多扎堆在中關村、上地和望京，但這些區域已趨飽和，中關村和望京的可供

租賃面積已非常有限，互聯網和高科技公司的選址已有外溢趨勢，未來通州要大力發展科技創新

產業，則必然會出台一些政策優惠條件以吸引高科技互聯網公司進駐，這將極大提升區域價值。

同時，文旅和藝術均是高附加值產業，能夠有效帶動三產就業，提振經濟。

一個區域有了產業就會聚集人才，有了人才就會有住宅的需求，北京過去兩年一直在致力於

對於當地的經濟和就業也能起到帶動作用，可以形成以這些產業為聚集地的小型經濟發展區。如

果能夠解決通勤、教育、醫療、養老等社會痛點，那麼京郊以及環京區域將變得非常具有吸引力

。《戴德梁行北中國區研究部主管 魏東》

