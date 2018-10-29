【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升３１點子，報６﹒９４４７

《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早報６﹒９４４７，較

上個交易日升３１點子。

雖然人行副行長潘功勝上周五（２６日）唱穩人民幣在岸匯率，但離岸期貨市場顯示，交易

員們預計人民幣恐在６個月內「破７」。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３７７，較上個交易日上調１３３點子。（ａｃ）

