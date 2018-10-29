《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早報６﹒９４４７，較
上個交易日升３１點子。
雖然人行副行長潘功勝上周五（２６日）唱穩人民幣在岸匯率，但離岸期貨市場顯示，交易
員們預計人民幣恐在６個月內「破７」。
人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３７７，較上個交易日上調１３３點子。（ａｃ）
29/10/2018 09:45
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升３１點子，報６﹒９４４７
《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早報６﹒９４４７，較
上個交易日升３１點子。
雖然人行副行長潘功勝上周五（２６日）唱穩人民幣在岸匯率，但離岸期貨市場顯示，交易
員們預計人民幣恐在６個月內「破７」。
人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３７７，較上個交易日上調１３３點子。（ａｃ）
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