【人行收水】人行不開展市場操作，淨回籠１２００億元

《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，臨近月末財政支出增加，可對沖人行逆回購到

期、政府債券發行繳款等因素的影響，為維護銀行體系流動性合理充裕，決定今日不開展逆回購

操作。

公開市場今日有１２００億元逆回購到期，即今日淨回籠１２００億元。人行連續兩個交易

日不開展逆回購操作，累計淨回籠１５００億元。（ａｃ）

