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29/10/2018 09:13

【人行收水】人行不開展市場操作，淨回籠１２００億元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，臨近月末財政支出增加，可對沖人行逆回購到
期、政府債券發行繳款等因素的影響，為維護銀行體系流動性合理充裕，決定今日不開展逆回購
操作。
　　公開市場今日有１２００億元逆回購到期，即今日淨回籠１２００億元。人行連續兩個交易
日不開展逆回購操作，累計淨回籠１５００億元。（ａｃ）

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