《經濟通通訊社２９日專訊》渤海金控（深：０００４１５）公告，公司上周五（２６日）
發行了１０億元人民幣的境內債券，票面利率７％，其發行規模比起目標規模少了大約四分之一
。
據統計，渤海金控自６月份以來已經發行四批債券，規模共計３６﹒８億元人民幣。
渤海金控現價無升跌，報３﹒８５元人民幣。（ｅｙ）
29/10/2018 13:44
【海航動向】渤海金控發１０億人幣境內債，規模較原計劃少四分一
《經濟通通訊社２９日專訊》渤海金控（深：０００４１５）公告，公司上周五（２６日）
發行了１０億元人民幣的境內債券，票面利率７％，其發行規模比起目標規模少了大約四分之一
。
據統計，渤海金控自６月份以來已經發行四批債券，規模共計３６﹒８億元人民幣。
渤海金控現價無升跌，報３﹒８５元人民幣。（ｅｙ）
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