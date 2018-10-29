《經濟通通訊社２９日專訊》據《上海證券報》引述中國人壽（０２６２８）
（滬：６０１６２８）旗下資管公司指，國壽資管將設立保險行業首支專項產品「鳳凰系列產品
」，通過參與化解優質上市公司股票質押流動性風險，積極服務實體經濟。
該專項產品已經中保保險資產登記交易系統有限公司完成登記，目標總規模２００億元人民
幣，將對暫時出現流動性困難的優質上市公司提供融資支持。（ｅｙ）
29/10/2018 16:35
【Ａ股維穩】國壽將推業界首支救市資管產品，目標規模２００億元
《經濟通通訊社２９日專訊》據《上海證券報》引述中國人壽（０２６２８）
（滬：６０１６２８）旗下資管公司指，國壽資管將設立保險行業首支專項產品「鳳凰系列產品
」，通過參與化解優質上市公司股票質押流動性風險，積極服務實體經濟。
該專項產品已經中保保險資產登記交易系統有限公司完成登記，目標總規模２００億元人民
幣，將對暫時出現流動性困難的優質上市公司提供融資支持。（ｅｙ）
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