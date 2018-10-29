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29/10/2018 11:47

【ＦＯＣＵＳ】「熱帶特朗普」勝出，巴西右轉或添北京頭痛

　　【ＦＯＣＵＳ】就當中日關係隨安倍訪華「重回正軌」之際，地球另端「Ｔｒｕｍｐ　ｏｆ
ｔｈｅ　Ｔｒｏｐｉｃｓ（熱帶特朗普）」勝出巴西總統大選，或為北京新添頭痛。
　　６３歲的極右博爾索納羅（Ｊａｉｒ　Ｂｏｌｓｏｎａｒｏ）周日（２８日）以５６％得票
率當選巴西第４４屆總統，自稱侵侵「崇拜者（Ａｄｍｉｒｅｒ）」的他曾公開指「中國買起巴
西（Ｂｕｙｉｎｇ　Ｂｒａｚｉｌ）」及「中國不應被允許擁有巴西土地或控制重點產業」，上
任後會否借大豆、鐵礦石等反制中國，令中國捲入另一場貿易戰？

＊轟中國「買起巴西」＊

　　陸軍上尉出身的博爾索納羅在問鼎總統寶座前，曾擔任過７屆國會議員。其對婦女、難民、
少數族裔等的毒舌攻擊不僅跟侵侵如出一輒，更仿效其「讓美國重新偉大」的口號，聲稱要令巴
西重新偉大（Ｉ　ｗａｎｔ　ａ　ｇｒｅａｔ　Ｂｒａｚｉｌ）。
　　雄心勃勃的博爾索納羅當選勢挑動北京神經，不僅在於其２月到訪台灣，為巴西自７０年代
承認「一個中國」以來首次有總統候選人作出此「出格」舉動，更在於其形容中國最大的貿易夥
伴為「掠食者（Ｐｒｅｄａｔｏｒ）」。
　　數據顯示，２０１７年，巴西對華出口４７４﹒８８億美元，其中４３％為大豆，另２２％
及１５％分別為鐵礦石和原油。另有統計指，自２００３年以來，中國在巴西投資額達１２４０
億美元，包括中國三峽集團、國家電網、中石油、海航集團、洛鉬集團等紛紛布局當地水電、石
油、機場、礦產等領域。

＊預告將調整外交關係＊

　　分析就指，博爾索納羅對華強硬或令他與巴西礦業、農業巨頭關係緊張，因對全球最大鐵礦
石生產商淡水河谷而言，中國是其最大市場之一；消息指，中投牽頭的中資財團早前與淡水河谷
敲定了供貨期或長達３０年的採購協議。而拜中國打擊侵侵票倉削減自美大豆進口並轉為向巴西
採購所賜，巴西全國大豆庫存已降至１９９９年以來最低，９月更有逾九成輸往中國。
　　基於此，巴西計劃部國際事務前官員Ｊｏｒｇｅ　Ａｒｂａｃｈｅ就警告「勿玩過頭」，因
巴西「無法奢侈到可以放棄中國這個最大的貿易和投資夥伴」。但博爾索納羅在勝出後發表的首
場公開講話中已預告，將重新調整外交關係，並承諾將巴西與能夠提供貿易和技術利益的更先進
國家聯合起來，似暗示向美國靠攏，此令外界擔心他的前任－－左翼總統羅塞夫支持的「金磚國
家」聯盟會否生變。
　　隨著巴西大豆價格升至４年高位，甚至高過美國墨西哥灣的大豆出口價格，早前指摘巴西是
「全球貿易保護主義最嚴重的國家之一」的侵侵會否拉攏「熱帶特朗普」共同「敲詐」中國，風
險不可不防。
　　而Ａ股「股王」茅台（滬：６００５１９）上季淨利增速錄近３年最低，通脹壓力夾雜的大
消費放緩或已一葉知秋。《經濟通通訊社　俞瑾》

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