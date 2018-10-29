《融天納地－溫天納》短線難以靠外資提振Ａ股？

《融天納地》為解決民營企業融資難，政府部門近期密集發聲，早前與證券時報分享了部分

觀點。此外，中國證監會表示支持各類符合條件的機構發行專項公司債，募集資金專門用於紓解

民營融資困境和股權質押風險。目前深圳市投資控股有限公司和北京海澱科技金融資本控股，首

批專項債已經發行，另有多家機構提出了意向，交易所將對該類專項審核建立綠色通道，提高發

行效率。



近兩周北上資金操作風格類似，對金融股都展現了偏好。針對銀行板塊，部分投資者看好，

特別是近期政策頻繁出台，若後續宏觀經濟企穩，銀行板塊估值有望持續上升。若政策效果低於

預期，板塊兩位數的資本回報有助淨資產快速積累，亦可帶來較為理想的收益。



在另一方面，白酒、醫藥等傳統防禦板塊卻遭北上資金持續出貨。無可否認，白酒板塊下跌

與經濟下滑擔憂拖累消費有關。政策面上，早前基本醫療衛生與健康促進法草案提交人大常委會

二度審議，加強了對煙酒的管控與宣傳，除了禁止向未成年人出售煙酒，還特別加入了「國家加

強對公民過量飲酒危害的宣傳教育」。由此看來，在投資者部署上，政策考量為市場首要考慮。

與此同時，Ａ股難以靠外資提振，內生的信心恢復才是Ａ股復甦的關鍵。



上周股市依然波動，筆者接受了央視國際及彭博電視的專訪，透露了自己對資本市場的一些

觀點。內地資本市場的投資情緒牽引港股，儘管中央全力穩定信心，但實體經濟受惠的過程中存

在時差，結構性經濟成果需要時間才能強化企業表現，企業業績最終還是需要透過股價表現才能

在資本市場中終極反映出來。不過，無論如何，投資者目前該部署及考慮的都應該以政策為主要

因素。信心不是一時兩刻就能穩下來，同樣內地投資者亦不會在短時間內重投Ａ股市場，內地投

資乏力，反過頭來內地市場一直盯著外資的部署來尋找新方向。上周上證綜指反覆在２６００點

上落，深證成指、中小創等主要股指僅輕微上升。不過，互聯互通市場看似成交活躍，北上資金

累計交易約１３０１億元人民幣，創下年內單周次新高紀錄，整體現淨賣出，而南下資金獲淨買

入。



對於南熱北冷的差異，筆者認為，港股目前已經出現投資價值，港元與美元掛勾，出於分散

投資風險考慮，港股吸引內資持續買入。另一方面，對於Ａ股，外資會看重國內政府方面有關市

場接近底部等表態，國內經濟發展也好於外部市場預期，但同時也有美元加息、流動性收窄等方

面擔憂考慮，兩方觀點也在相互博弈。短線而言，筆者認為較難以靠外資提振Ａ股。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

