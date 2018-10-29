《匯市一周－徐惠芳》觀望日英議息，英鎊歐元續挫

《匯市一周》展望本周，市場關注美國９月核心ＰＣＥ、歐元區第三季度ＧＤＰ，歐元區

１０月ＣＰＩ、美國ＡＤＰ就業報告，美國１０月ＩＳＭ製造業ＰＭＩ及美國１０月非農就業報

告。此外，周三（３１日）日本央行議息，周四（１日）英倫銀行議息。



受地緣政治風險事件影響，投資者拋售歐元和英鎊，為美元提供支持。據ＣＭＥ美聯儲觀察

顯示，美聯儲今年１２月加息２５個基點的機會降至７０％左右。



美匯指數升至８月中旬以來最高水平，高見９６﹒６２。美匯指數趨勢稍強，短線上方阻力

在９６﹒９５、９７﹒３５，下方支持在９６﹒０５、９５﹒５５。



意大利困局持續和德債收益率面臨下行風險，逼使歐元進一步下跌。歐元兌美元低見近兩個

半月以來低點１﹒１３３５。英國執政黨內閣對於如何推進脫歐重啟談判，還未達成共識，加深

市場懷疑英國與歐盟能否達成協議，英鎊續受壓，英鎊上周五低見１﹒２７７６，創８月２０日

以來新低。市場料，英國央行本周維持利率不變的機會較高。



＊料英央維持利率不變＊



歐元兌美元下跌至兩月低位。歐元兌美元下挫，一度跌破１﹒１４水平，創２個月以來新低

。目前歐元在１﹒１３８５水平爭持，上方阻力１﹒１４３０、１﹒１４９０、１﹒１５６０，

下方支持１﹒１３００。



英鎊兌美元同樣走低，目前英國無協議脫歐風險正在增加；首相文翠珊有機會下台，加劇了

市場看跌英鎊的前景。英鎊兌美元急跌。日圖顯示，英鎊１０天線、２０天線向下，匯價跌至保

歷加通道下軸，趨勢往下。技術上，英鎊收市重上１﹒２８７５阻力，才能扭轉下行走勢。



截至１０月２５日，全球最大黃金交易所基金（ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ ＥＴＦ Ｔｒｕｓｔ

）的黃金持倉量７４９﹒６４噸，按日不變。金價升至每盎司１２３２美元，趨勢走強，下方支

持１２２０、１２０５、１１９０美元。



美國上周ＥＩＡ原油庫存增加６３４﹒６萬桶，汽油庫存－４８２﹒６萬桶，精煉油庫存變

化－２２６﹒２萬桶。石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）公布，產油國９月減產執行率為１１１％，

８月執行率為１２９％，這意味著產量增加。美國總統特朗普多次抨擊油組，認為油組沒有供應

足夠的原油。紐約期油連續３周下跌，現時在每桶６７﹒８０美元爭持，上方阻力６８﹒７０、

７０﹒１０、７３﹒５５美元。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

