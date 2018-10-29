《金石為開－黃威》避險情緒高漲，美元難壓金價

《金石為開》由於歐系貨幣疲軟導致美元指數不斷走高，上周黃金所受的壓力不輕。不過全

球股市表現較差，美股因業績不佳再度重挫。市場並未受到ＧＤＰ超預期的提振，避險情緒依舊

高漲，美債收益率下滑，幫助黃金頂住了強勢美元的壓制，連續第四周收漲。



過去一周美元再度轉強，給黃金帶來了極大困擾。一方面，意大利目前的態度頗為強硬，總

理孔特表態不會接受預算案有實質性改變，這可能招致歐盟懲罰；而英國首相文翠珊受到國內挑

戰，無協議「脫歐」風險再起。歐洲兩大難題懸而未決，最新一次的利率決議又毫無驚喜，導致

歐系貨幣走勢疲軟。另一方面，受益於消費者支出增加及企業補充庫存，美國三季度實際

ＧＤＰ年化季環比初值３﹒５％，勝於預期的３﹒３％；９月耐用品訂單初值亦環比增長

０﹒８％，遠好於預期的下滑１﹒５％。美元指數一度逼近年內高位，施壓金價。



＊避險情緒支撐金價＊



不過避險情緒仍然支撐著黃金走勢。美國強勁的經濟數據未能提振市場情緒，企業財報表現

遜色繼續壓低美股。尤其是科網巨頭亞馬遜和谷歌母公司公布的季報不及預期，導致投資者恐慌

情緒升溫，ＶＩＸ居高不下。其次，市場對地緣局勢的憂慮也有所加重。美國意圖退出中程核導

彈條約，俄羅斯總統普京回應稱，俄羅斯能夠迅速有效地應對。而這顯然會令歐洲市場雪上加霜

。



技術面看，金價於高位依然穩健運行，沒有出現明顯的回吐跡象。日線ＭＡＣＤ上行動能柱

緩慢縮減，惟ＲＳＩ位於６０之上，短期局面偏強。周線圖上，金價連續四周走高，ＭＡＣＤ金

叉擴大，ＲＳＩ升至５０的多空分水嶺。１２４０一帶為近期重要阻力，多頭有機會形成突破，

擴大中線優勢。



本周經濟數據較多，除了美國１０月非農報告，９月個人消費支出（ＰＣＥ）和耐用品訂單

終值、１０月ＩＳＭ製造業指數以及歐元區三季度ＧＤＰ、德國１０月ＣＰＩ均需留意。

《六福金融分析師 黃威》

