《經濟通通訊社２９日專訊》匯控（００００５）公布，截至９月底止第三季列帳基準除稅
前利潤為５９﹒２２億（美元．下同），按年升２８％，勝市場預期，當中包括重大項目之有利
變動淨額５億元，但部分被貨幣換算差額的不利影響１億元所抵銷。綜合券商預測，匯控第三季
列賬基準稅前盈利平均為５５﹒７６億元。
至於第三季經調整除稅前利潤為６１﹒９３億元，按年升１６％。平均普通股股東權益回報
為９﹒６％，按年升２﹒５個百分點。（ｃｈ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
29/10/2018 12:04
匯控（００５）第三季稅前盈利５９億美元，升２８％，好過預期
《經濟通通訊社２９日專訊》匯控（００００５）公布，截至９月底止第三季列帳基準除稅
前利潤為５９﹒２２億（美元．下同），按年升２８％，勝市場預期，當中包括重大項目之有利
變動淨額５億元，但部分被貨幣換算差額的不利影響１億元所抵銷。綜合券商預測，匯控第三季
列賬基準稅前盈利平均為５５﹒７６億元。
至於第三季經調整除稅前利潤為６１﹒９３億元，按年升１６％。平均普通股股東權益回報
為９﹒６％，按年升２﹒５個百分點。（ｃｈ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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