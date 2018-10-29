匯控（００５）第三季稅前盈利５９億美元，升２８％，好過預期

《經濟通通訊社２９日專訊》匯控（００００５）公布，截至９月底止第三季列帳基準除稅

前利潤為５９﹒２２億（美元．下同），按年升２８％，勝市場預期，當中包括重大項目之有利

變動淨額５億元，但部分被貨幣換算差額的不利影響１億元所抵銷。綜合券商預測，匯控第三季

列賬基準稅前盈利平均為５５﹒７６億元。

至於第三季經調整除稅前利潤為６１﹒９３億元，按年升１６％。平均普通股股東權益回報

為９﹒６％，按年升２﹒５個百分點。（ｃｈ）



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