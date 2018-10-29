【企業盈喜】山東墨龍（００５６８）料年度盈利增最多２﹒６８倍

《經濟通通訊社２９日專訊》山東墨龍（００５６８）（深：００２４９０）宣布，預料

２０１８年度淨利潤１﹒２億元（人民幣．下同）至１﹒４億元，按年增２﹒１５倍至２﹒６８

倍。公司上年度盈利為３８０８﹒８５萬元

該公司指，受原油價格上漲及經濟形勢變化影響，國內外石油公司對油井管的需求大幅增加

，公司訂單增加，產品價格也有較大幅度提升，公司加大內部挖潛、提升產能，經營業績明顯好

轉。（ｈｍ）

