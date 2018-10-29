《經濟通通訊社２９日專訊》四洲（００３７４）宣布，預料截至今年９月底止中期淨利按
年跌約９０％至９５％，主要由於期內不會錄得出售物業一次性收益。公司上年度中期淨利潤３
﹒２９億元飆８﹒７倍，因出售西貢物業錄得稅前收益３﹒０２億元。
公司料１１月底公布業績。（ｈｍ）
29/10/2018 08:10
【企業盈警】四洲（００３７４）料中期淨利跌最多９５％
《經濟通通訊社２９日專訊》四洲（００３７４）宣布，預料截至今年９月底止中期淨利按
年跌約９０％至９５％，主要由於期內不會錄得出售物業一次性收益。公司上年度中期淨利潤３
﹒２９億元飆８﹒７倍，因出售西貢物業錄得稅前收益３﹒０２億元。
公司料１１月底公布業績。（ｈｍ）
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