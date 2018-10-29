《經濟通通訊社２９日專訊》香港食品（０００６０）宣布，預料截至今年９月底止中期溢
利按年大增１﹒２５倍至１﹒３５倍。主要是由於完成出售鴻景發展有限公司之全部股權，帶來
扣除直接應佔交易成本後，出售事項之稅前收益約為２億元所致。
另外，公司預期應佔四洲（００３７４）（集團持有２９﹒９８％股權的聯營）之溢利，不
會與上年同期一樣獲得大幅溢利，因四洲於期內並無出售物業而帶來之一次性收益。
香港食品將於１１月底公布業績。（ｈｍ）
29/10/2018 08:10
【企業盈喜】香港食品（０００６０）料中期溢利增最多１﹒３５倍
《經濟通通訊社２９日專訊》香港食品（０００６０）宣布，預料截至今年９月底止中期溢
利按年大增１﹒２５倍至１﹒３５倍。主要是由於完成出售鴻景發展有限公司之全部股權，帶來
扣除直接應佔交易成本後，出售事項之稅前收益約為２億元所致。
另外，公司預期應佔四洲（００３７４）（集團持有２９﹒９８％股權的聯營）之溢利，不
會與上年同期一樣獲得大幅溢利，因四洲於期內並無出售物業而帶來之一次性收益。
香港食品將於１１月底公布業績。（ｈｍ）
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