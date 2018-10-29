《經濟通通訊社２９日專訊》元力（０１９３３）宣布，預料截至今年９月底止中期毛利將
介乎６００萬元（人民幣．下同）至９００萬元，按年跌２５％至５０％，同時，其他收入則下
跌３００萬元，故預期中期可能錄得虧損。
公司指，集團既有業務運行穩定，並預計中期營業收入按年仍有所增長，但毛利下跌及可能
錄虧損，主因勞務外包成本增加，使得營業成本上升。
該股將於１１月３０日公布業績。（ｈｍ）
29/10/2018 08:10
【企業盈警】元力（０１９３３）料中期虧損，毛利下跌最多５０％
《經濟通通訊社２９日專訊》元力（０１９３３）宣布，預料截至今年９月底止中期毛利將
介乎６００萬元（人民幣．下同）至９００萬元，按年跌２５％至５０％，同時，其他收入則下
跌３００萬元，故預期中期可能錄得虧損。
公司指，集團既有業務運行穩定，並預計中期營業收入按年仍有所增長，但毛利下跌及可能
錄虧損，主因勞務外包成本增加，使得營業成本上升。
該股將於１１月３０日公布業績。（ｈｍ）
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