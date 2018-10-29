《日入而息》匯控季績佳帶動股價向好，中行季績符合預期



《今天重點》﹡平保（０２３１８）首三季淨利潤增近２０％，壽險及健康險新業務價值升

３﹒２％

﹡中行（０３９８８）第三季利潤按年增５﹒７％符合預期，首三季盈利升

５﹒３４％

﹡匯控（００００５）第三季稅前盈利５９億美元，升２８％，好過預期；第

三季亞洲列帳稅前利潤按年升１１％，本港升１６％；匯控首九個月稅前盈

利為１６６億美元，升１２％；匯控首九個月經調整收入增長率與支出增長

率之差－１﹒６％；匯控第三季列帳貸款減值損失升１３％，收入升６％，

成本下跌；匯控總裁范寧：列帳基準和經調整利潤均較去年第三季顯著上升

；留意在中國上市之機會，惟現時評論言之過早；不會因為貿易戰修訂策略

目標，對績後股價表現感鼓舞

﹡中銀香港（０２３８８）首三季減值前溢利升１４﹒６％，第三季按季跌



《即日市況》﹡匯控績後急升５％，港股收漲９４點報２４８１２，終止四連跌



《深滬股市》﹡滬指收跌２％經濟數據弱下行壓力大，釀酒家電股暴瀉



《美元匯價》﹡歐元區經濟增長動力減弱，短線可沽出歐元；歐元最新報１﹒１４０６╱

０７，日圓最新報１１２﹒２０╱２３



《公司業績》﹡浙江世寶（０１０５７）第三季賺４６萬元人民幣，跌６６％

﹡紫金（０２８９９）首三季賺３３﹒５億元人民幣，升５１﹒４％

﹡天津港（０３３８２）附屬首三季純利跌１９％

﹡國藥（０１０９９）首三季賺３９﹒２３億元人民幣，按年升逾７％

﹡精英匯（０１７７５）年度純利倒退近２５％，連特息共４仙

﹡永達汽車（０３６６９）今年首三季賺少１１％

﹡中鋁國際（０２０６８）上季純利大減近六成

﹡上汽集團首三季多賺１２％，期內證金減持近１％

﹡中遠海運（０１１９９）第三季純利升１２％至２﹒４４億美元，首三季跌

４６％

﹡亞洲水泥（００７４３）首九個月純利大增７﹒６倍至１６億元人民幣

﹡廣南（０１２０３）首三季純利增加１﹒２倍至１億元

﹡盈富基金（０２８００）派末期股息每股０﹒７９元

﹡海天味業首三季多賺２３％，營業收入增１７％

﹡中石化油服（０１０３３）首三季轉虧為盈賺４﹒４億元

﹡長安汽車第三季盈轉虧逾４億元人民幣，收入跌逾兩成

﹡中國電信（００７２８）首三季純利按年升２﹒７％

﹡南京熊貓電子（００５５３）首三季純利升５９％至８１２３萬元人民幣

﹡大連港（０２８８０）第三季純利按年升８７﹒６％至２﹒６６億元



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）指早前四線同時故障與更新鐵路信號系統無關；港鐵本

周六、日推優惠，成人八達通半價、長者小童學生等一元搭車；港鐵料兩日

優惠日逾８００萬人次受惠，涉款３０００多萬元

﹡中國金洋（０１２８２）與中國華信能源無資金來往及無業務關係

﹡恆地（０００１２）料「維峰．浚匯」本周開價，最快１１月中旬推售

﹡富匯建築（０１０３４）超購１１﹒４倍，招股下限０﹒３２元定價

﹡民眾金融（００２７９）附屬融資租賃公司注資１﹒５億元人民幣

﹡即時科研（０８１１９）以３３００萬元收購羅馬尼亞物業項目

﹡易生活（００２２３）溢價５％向正副主席配股，集資約１﹒２億

﹡保利協鑫（０３８００）新疆多產硅廠房產能進一步提升至６萬噸

﹡凱華集團（００２７５）今早起停牌，待公布一項出售交易

﹡報道指渣打（０２８８８）要求高層提交削減職位計劃

﹡富一國際（０１４７０）停牌，涉控股股東可能變更

﹡紫光科技（００３６５）下午復牌，母公司獲深投控入主或觸發強制性要約

﹡維達國際（０３３３１）第三季經營溢利下降５０％，料全年收益增長不達

標

﹡錢唐控股（０１４６６）夥拍Ｅｑｕｉｔａｔｉｖａ歐亞沿線成立實體管理

產業信託

﹡集一家居（０１４９５）中標兩個採用設計採購施工工程項目

﹡東亞銀行（０００２３）向濱銀出售３０％印尼合資銀行股份

﹡華滋國際海洋工程明日起招股，入場費約３１５１元；貿易戰對公司業務沒

有影響

﹡恆達集團（０３６１６）明起招股，入場費２８２８元

﹡威勝控股（０３３９３）中標聯通４Ｇ終端通信項目，涉約８０００萬元人

民幣



《國企紅籌》﹡據報中車（０１７６６）獲土耳其５億美元輕軌車輛訂單

﹡中石化（００３８６）與巴斯夫擴大合作，共同開拓電池材料市場

﹡ＴＣＬ電子（０１０７０）首三季營業額增１６％，上調全年銷量目標

﹡中國信達（０１３５９）以債轉股方式對煤炭公司增資，涉卅億元人民幣

﹡中鋁國際（０２０６８）附屬斥２億元人民幣購信息化技術諮詢服務公司

﹡中銀香港（０２３８８）首三季減值前溢利升１４﹒６％，第三季按季跌

﹡上海復旦張江生物（０１３４９）與輝正（上海）醫藥訂推廣服務協議

﹡中行（０３９８８）擬在境內外市場發總額共計不超過１２００億元人民幣

優先股

﹡中國海外宏洋（０００８１）第三季經營溢利按年升３﹒６５倍

﹡越秀交通（０１０５２）９月廣州北二環高速路費及車流跌７％及４％



《神州民企》﹡神威藥業（０２８７７）中藥配方顆粒項目開展建設

﹡碧桂園（０２００７）全資附屬廣東騰越建築工程成功發行３０億元人民幣

公司債券

﹡京信通信（０２３４２）推出一體化面部識別和分析解決方案



《中國要聞》﹡華大基因表示基因外洩案整改完畢，已恢復國際研究資格

﹡藥明康德表示帶人血出境案後已整改，科技部驗收合格

﹡住建部表示堅決遏制投機炒房，嚴查房價統計違法行為

﹡重慶整頓長租公寓，禁強迫或誘騙承租人簽訂租金貸

﹡新華社表示保持調控力不變，房價便失去非理性上漲根基

﹡日本鐵鋼連盟會長憂中國經濟放緩

﹡官媒藉馬蜂窩事件推廣電商法：可維護行業市場秩序

﹡財政部表示部分互聯網企業跨境轉移利潤、逃稅問題突出

﹡國家郵政局表示首三季全國快遞業務收入增長２４％

﹡報道指滴滴估值最低降至５００億美元

﹡華平投資據報退出鏈家２０億美元融資計劃

﹡４１公司回購上限１６７億，機構料３﹒５萬億可入場

﹡中證監表示「國家隊基金」沒有減持反而增持；新三板定向發行股份購資產

不再受３５人限制

﹡商務部表示習近平將出席首屆進博會開幕式並發表演講；進博會５０００多

種產品首次進入中國；中國商務部裁定指原產於美國等地進口乙醇胺存在傾

銷

﹡銀保監表示銀行業金融機構應建反洗錢融資風險管理體系

﹡北京銀保監局表示穩妥處置股票質押風險，避免強制平倉

﹡浙江設百億基金紓困民營上市公司

﹡渤海金控發１０億人幣境內債，規模較原計劃少四分一

﹡北京市住建委表示違規轉租公租房５年內禁購共有產權房

﹡渣打獲中國證券投資基金託管資格

﹡進出口銀行為進博會推金融服務方案，敲定信貸２００億

﹡韓正稱強化規劃引領，著力落實軍民融合發展重點規劃

﹡上交所與巴西證券期貨交易所啟動市場數據合作



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報９５１６﹒３２點

﹡台證所表示台股上市公司上半年淨利潤同比增長２２％



《其他消息》﹡周日金巴營運現混亂，陳帆稱已與營辦商談班次調配；陳帆稱留意到宣布空

置稅後發展商積極推出貨尾單位；會檢視懲罰機制能否反映事件嚴重性

﹡陳健波稱財委會只需最多用１０小時討論前期研究撥款

﹡羅致光指回歸過後香港始著重推動社會責任；羅致光重申取消對沖後，企業

每年成本只增２﹒２％

﹡警方今早到國泰城調查國泰航空９４０萬名乘客資料外洩事件；國泰洩

９４０萬客戶資料，私隱專員公署要求十天內解釋事件

﹡任志剛稱中國經濟金融發展新形勢，香港擔當角色提出四建議

﹡廉署神探余振昌將退休，指湯顯明事件及李寶蘭風波助優化內部程序

﹡議員批兩日半價乘車小恩小惠，倡周一至五推票價八折

﹡深股通額度全日用１﹒７億元；滬股通額度全日用２７億元

﹡渣打調查指本港新晉富裕族愛網上理財，投資金融產品為儲蓄首選

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