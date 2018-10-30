《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４４４２．９２ 跌 ２４５．３９點╱０．９９％
標普５００ ２６４１．２５ 跌 １７．４４點╱０．６６％
納斯達克 ７０５０．２９ 跌 １１６．９２點╱１．６３％
倫敦富時１００ ７０２６．３２ 升 ８６．７６點╱１．２５％
法蘭克福ＤＡＸ １１３３５．４８ 升 １３４．８６點╱１．２０％
巴黎ＣＡＣ４０ ４９８９．３５ 升 ２１．９８點╱０．４４％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１２．４０，歐元兌美元１．１３７９
30/10/2018 07:46
《日出而作》道指再跌２４５點，美對華關稅或擴大，歐元近十周低
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４４４２．９２ 跌 ２４５．３９點╱０．９９％
標普５００ ２６４１．２５ 跌 １７．４４點╱０．６６％
納斯達克 ７０５０．２９ 跌 １１６．９２點╱１．６３％
倫敦富時１００ ７０２６．３２ 升 ８６．７６點╱１．２５％
法蘭克福ＤＡＸ １１３３５．４８ 升 １３４．８６點╱１．２０％
巴黎ＣＡＣ４０ ４９８９．３５ 升 ２１．９８點╱０．４４％
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