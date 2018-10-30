《選股情報－石鏡泉》嚇大？

《選股情報》美股昨晚（２９日）先升逾３００點，再回跌逾２００點收，原因是特朗普又

謂中美貿戰加碼，美股被嚇跌，但港股今日（３０日）未必被嚇到，因為今日期指結算，怕要到

今午才見真章，如今午恆指仍企穩，則是港股見好之兆。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

