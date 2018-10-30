《經濟通通訊社３０日專訊》信達生物（０１８０１）明天在主板掛牌，今日在輝立交易場
開報１３﹒７元，比上上市價１３﹒９８元低出２％，以每手５００股計，不考慮交易費用，蝕
１４０元。
該股在耀才暗盤交易市場暫未見成交。（ｅｃ）
30/10/2018 16:16
【新股上市】信達生物暗盤開１３﹒７元，低上市價２％
《經濟通通訊社３０日專訊》信達生物（０１８０１）明天在主板掛牌，今日在輝立交易場
開報１３﹒７元，比上上市價１３﹒９８元低出２％，以每手５００股計，不考慮交易費用，蝕
１４０元。
該股在耀才暗盤交易市場暫未見成交。（ｅｃ）
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