《經濟通通訊社３０日專訊》密迪斯肌（０８３０７）發盈警，截至９月底止６個月，預料
錄得虧損３００萬元，去年同期盈利則約１００萬元。虧損主要由於位於尖沙咀的抗衰老中心新
成立所產生額外成本和初步啟動開支約４２０萬元；及因市場持續競爭激烈，該集團收入較去年
同期減少約５００萬元（或１６﹒７％）所致。
該公司將於１１月１２日公布業績。（ｍｗ）
30/10/2018 09:35
【企業盈警】密迪斯肌（０８３０７）料中期盈轉虧３００萬元
《經濟通通訊社３０日專訊》密迪斯肌（０８３０７）發盈警，截至９月底止６個月，預料
錄得虧損３００萬元，去年同期盈利則約１００萬元。虧損主要由於位於尖沙咀的抗衰老中心新
成立所產生額外成本和初步啟動開支約４２０萬元；及因市場持續競爭激烈，該集團收入較去年
同期減少約５００萬元（或１６﹒７％）所致。
該公司將於１１月１２日公布業績。（ｍｗ）
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