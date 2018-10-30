【企業盈警】裕興科技（０８００５）料首三季虧損擴大至２﹒９億

《經濟通通訊社３０日專訊》裕興科技（０８００５）公布截至今年９月３０日止九個月

料將錄得虧損約２﹒９億元。

集團表示由於其短期投資組合在資本市場環境下表現欠佳，及首次採納香港財務報告準則第

９號導致集團的私募基金公平值虧損，使該集團錄得於損益帳按公平值處理的金融資產或負債之

淨虧損約２﹒２４億；及本年度止九個月因可換股債券而錄得攤銷利息開支約６２８０萬元，較

上年同期３３７０萬元增加。

該公司將於１１月初公布業績。（ｓｃ）

