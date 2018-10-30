《經濟通通訊社３０日專訊》裕興科技（０８００５）公布截至今年９月３０日止九個月
料將錄得虧損約２﹒９億元。
集團表示由於其短期投資組合在資本市場環境下表現欠佳，及首次採納香港財務報告準則第
９號導致集團的私募基金公平值虧損，使該集團錄得於損益帳按公平值處理的金融資產或負債之
淨虧損約２﹒２４億；及本年度止九個月因可換股債券而錄得攤銷利息開支約６２８０萬元，較
上年同期３３７０萬元增加。
該公司將於１１月初公布業績。（ｓｃ）
30/10/2018 09:48
【企業盈警】裕興科技（０８００５）料首三季虧損擴大至２﹒９億
《經濟通通訊社３０日專訊》裕興科技（０８００５）公布截至今年９月３０日止九個月
料將錄得虧損約２﹒９億元。
集團表示由於其短期投資組合在資本市場環境下表現欠佳，及首次採納香港財務報告準則第
９號導致集團的私募基金公平值虧損，使該集團錄得於損益帳按公平值處理的金融資產或負債之
淨虧損約２﹒２４億；及本年度止九個月因可換股債券而錄得攤銷利息開支約６２８０萬元，較
上年同期３３７０萬元增加。
該公司將於１１月初公布業績。（ｓｃ）
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