【企業盈警】匯安智能（０８３７９）料半年度扭盈為虧

《經濟通通訊社３０日專訊》匯安智能（０８３７９）發盈警，預期截至今年９月底止６個

月將錄得淨虧損，去年同期則錄得淨溢利約５８０萬元。期內盈轉虧，主要由於銷售手提設備產

生的收益較去年同期減少逾２５％所致。

公司將於１１月９日或該日前後公布中期業績。（ｔｔ）

