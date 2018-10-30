【企業盈警】僑洋國際（０８０７０）料首三季錄得虧損

《經濟通通訊社３０日專訊》僑洋國際（０８０７０）發盈警，預期截至今年９月底止首三

季將錄得虧損，去年同期蝕３６３﹒８萬元。公司持續錄得虧損，主要源自產品之原材料增加令

銷售成本增加；集團之業務及市場擴張，導致銷售及分銷開支增加，以及銀行利息之財務開支。

公司預期將於下周一（５日）公布首三季業績。（ｔｔ）

