《經濟通通訊社３０日專訊》僑洋國際（０８０７０）發盈警，預期截至今年９月底止首三
季將錄得虧損，去年同期蝕３６３﹒８萬元。公司持續錄得虧損，主要源自產品之原材料增加令
銷售成本增加；集團之業務及市場擴張，導致銷售及分銷開支增加，以及銀行利息之財務開支。
公司預期將於下周一（５日）公布首三季業績。（ｔｔ）
30/10/2018 08:46
【企業盈警】僑洋國際（０８０７０）料首三季錄得虧損
《經濟通通訊社３０日專訊》僑洋國際（０８０７０）發盈警，預期截至今年９月底止首三
季將錄得虧損，去年同期蝕３６３﹒８萬元。公司持續錄得虧損，主要源自產品之原材料增加令
銷售成本增加；集團之業務及市場擴張，導致銷售及分銷開支增加，以及銀行利息之財務開支。
公司預期將於下周一（５日）公布首三季業績。（ｔｔ）
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