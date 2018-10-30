《經濟通通訊社３０日專訊》ＡＶ策劃推廣（０８４１９）發盈喜，預期截至今年９月底止
首三季淨溢利大幅增長，主要歸因於收入及設備的平均租賃價格增加；經改良的產品及服務組合
產生更高的利潤率，導致集團設備租賃服務的整體毛利率上升。
公司預期將於下周五（９日）公布首三季業績。（ｔｔ）
30/10/2018 08:50
【企業盈喜】ＡＶ策劃推廣（０８４１９）首三季淨溢利大幅增長
《經濟通通訊社３０日專訊》ＡＶ策劃推廣（０８４１９）發盈喜，預期截至今年９月底止
首三季淨溢利大幅增長，主要歸因於收入及設備的平均租賃價格增加；經改良的產品及服務組合
產生更高的利潤率，導致集團設備租賃服務的整體毛利率上升。
公司預期將於下周五（９日）公布首三季業績。（ｔｔ）
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