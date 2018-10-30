【企業盈喜】ＡＶ策劃推廣（０８４１９）首三季淨溢利大幅增長

《經濟通通訊社３０日專訊》ＡＶ策劃推廣（０８４１９）發盈喜，預期截至今年９月底止

首三季淨溢利大幅增長，主要歸因於收入及設備的平均租賃價格增加；經改良的產品及服務組合

產生更高的利潤率，導致集團設備租賃服務的整體毛利率上升。

公司預期將於下周五（９日）公布首三季業績。（ｔｔ）

