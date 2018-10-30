期指結算日，恒指低開４６點報２４７６５，國指升８點

《經濟通通訊社３０日專訊》外電引述消息人士報道，若美國總統特朗普與中國國家主席習

近平在下月會談上不能緩解貿易戰局勢，美國準備最遲於１２月初宣布對所有剩餘中國進口商品

徵收關稅。道指先升後跌，盤中一度高見２５０４０，收跌２４５點或１％，報２４４４２點；

標普５００指數軟１７點或０﹒７％，報２６４１點；納指收跌１１６點或１﹒６％，收報

７０５０點。

是日期指結算日，恆指最開報２４７６５，跌４６點或跌０﹒１９％，主板成交１７﹒３３

億元。國企指數報１００２１，升０﹒０９％或升８點。

即月期指新報２４８１１，升４６點，高水４６點。即月國指期貨報１００３３，漲

５４點，高水１１點。

匯控（００００５）上日急升約５％，今日稍回吐，最新低開０﹒２４％，報６３﹒４元。

其他重磅股方面，騰訊（００７００）跌１﹒５４％，報２５６元；中移動

（００９４１）跌０﹒５６％，報７１﹒４元；友邦（０１２９９）升０﹒４２％，報

５９﹒８元；建行（００９３９）無升跌，報６﹒１７元；工行（０１３９８）升

１﹒１４％，報５﹒３４元；國壽（０２６２８）跌０﹒５１％，報１５﹒７２元；中國平安（

０２３１８）跌１﹒３８％，報７１﹒７５元。

吉利汽車（００１７５）急升６﹒０２％，報１４﹒４４元，為升幅最大恆指成分股。市場

消息人士透露，中國發改委已向中國高層提出建議，將１﹒６升及以下的乘用車車輛購置稅由目

前的１０％減至５％。

瑞聲（０２０１８）跌２﹒５９％，報５６﹒４元，為跌幅最大恆指成分股。（ｅｃ）

