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30/10/2018 09:22

期指結算日，恒指低開４６點報２４７６５，國指升８點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》外電引述消息人士報道，若美國總統特朗普與中國國家主席習
近平在下月會談上不能緩解貿易戰局勢，美國準備最遲於１２月初宣布對所有剩餘中國進口商品
徵收關稅。道指先升後跌，盤中一度高見２５０４０，收跌２４５點或１％，報２４４４２點；
標普５００指數軟１７點或０﹒７％，報２６４１點；納指收跌１１６點或１﹒６％，收報
７０５０點。
　　是日期指結算日，恆指最開報２４７６５，跌４６點或跌０﹒１９％，主板成交１７﹒３３
億元。國企指數報１００２１，升０﹒０９％或升８點。
　　即月期指新報２４８１１，升４６點，高水４６點。即月國指期貨報１００３３，漲
５４點，高水１１點。
　　匯控（００００５）上日急升約５％，今日稍回吐，最新低開０﹒２４％，報６３﹒４元。
　　其他重磅股方面，騰訊（００７００）跌１﹒５４％，報２５６元；中移動
（００９４１）跌０﹒５６％，報７１﹒４元；友邦（０１２９９）升０﹒４２％，報
５９﹒８元；建行（００９３９）無升跌，報６﹒１７元；工行（０１３９８）升
１﹒１４％，報５﹒３４元；國壽（０２６２８）跌０﹒５１％，報１５﹒７２元；中國平安（
０２３１８）跌１﹒３８％，報７１﹒７５元。
　　吉利汽車（００１７５）急升６﹒０２％，報１４﹒４４元，為升幅最大恆指成分股。市場
消息人士透露，中國發改委已向中國高層提出建議，將１﹒６升及以下的乘用車車輛購置稅由目
前的１０％減至５％。
　　瑞聲（０２０１８）跌２﹒５９％，報５６﹒４元，為跌幅最大恆指成分股。（ｅｃ）

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