  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/10/2018 16:54

《盤後部署》港股多次觸２４５００水平見回升，短暫料有支持

　　《經濟通通訊社３０日專訊》英國公布財政預算案，表示開徵新的「數碼服務稅」矛頭直指
一眾互聯網巨頭，美國科網股急挫，加上中美貿易戰有擴大危機，美股走勢反覆向下，道指波幅
上落近９００點，納指曾失７０００點關口，最終道指跌２４５點或１％，報２４４４２點；標
指軟１７點或０﹒７％，報２６４１點；納指收跌１１６點或１﹒６％，收報７０５０點。
　　港股方面，是日期指結算日，恆指低開４６點後隨即下挫，最低見２４５７４點，收報
２４５８５，跌２２６點或跌０﹒９１％，主板成交９９６﹒００億元增加約５﹒３％。
　　國指失守一萬點關口，收報９９９８跌０﹒１４％或跌１３點。
　　Ａ股高開低走，銀保監出力維穩後，券商保險股齊漲，最終上證綜合指數報２５６８，升
２５點或升１﹒０２％，成交１５２３﹒８６億元人民幣。

＊貿戰危機升溫，歐盟日內公布三季度ＧＤＰ＊
　　
　　貿易戰陰霾未去，據路透社引述美國官員稱，美國將對中國貨徵收更多關稅，美國總統特朗
普預備一旦十一月出席二十國集團領導人峰會期間，未能與置國家主席習近平達成共識，將會在
１２月初公布向所有中國貨品徵收關稅。　
　　另一方面，德國總理默克爾表示不會在２０２１年連任，影響歐元表現，今日歐洲將公布第
三季ＧＤＰ，預期三季度ＧＤＰ同比初值為１﹒８％，前值２﹒１％，分析相信歐元經濟增長依
然緩慢，為歐元增下行壓力。
　　歐元持續弱勢下，加上美股動盪，在加息環境下，投資者轉而持有美元避險，美匯指數今早
重上１０周新高，企穩９６水平。另一方面，人民幣中間價續續走弱，人幣中間價及在岸人幣
（ＣＮＹ）雙雙貶至十年半低。美元強勢，人幣續走低，港股難有上行動力。

＊銀保監出力維穩，內銀及券商股有買盤追入＊
　　
　　內地銀保監今日出力維穩，鼓勵上市公司開展回購和併購重組、減少交易阻力，增強市場流
動性、引導更多增量中長期資金進入市場，並提出發揮保險、社保、各類證券投資基金和資管產
品等機構投資者的作用，致金融股落力托市，其中證券板塊升幅最強，帶動港股內銀及大資券商
股上揚。
　　現時港股自上周四裂口低開後，多次觸及２４５００左右位置後反彈，反映該位置短暫仍有
支持。
　　然而，以黃金比率計現時港股自高位已失守２５８８１點（即回吐升幅０﹒５水平），大市
氣氛仍然疲弱，加上貿易戰陰霾未除，若港股於２４５００失守後，下一個支持位，將回落至黃
金比率調整０﹒６１８（２４０８７點）。（ｓｃ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道30/10/2018
第三屆聯大投資比賽完滿舉行 冠軍由香港大學同學奪得
FOCUS30/10/2018
【FOCUS】無視打臉侵侵續對華強硬 聯儲QT會否生變惹關注
中國故事30/10/2018
【互聯互通】北上互認基金擴容至16隻
國際動態30/10/2018
印尼獅航客機墜海 189人恐罹難
FOCUS29/10/2018
【FOCUS】「熱帶特朗普」勝出 巴西右轉或添北京頭痛
興證快訊29/10/2018
美股大跌年內升幅全消，大行：現熊市指標
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN