《盤後部署》港股多次觸２４５００水平見回升，短暫料有支持

《經濟通通訊社３０日專訊》英國公布財政預算案，表示開徵新的「數碼服務稅」矛頭直指

一眾互聯網巨頭，美國科網股急挫，加上中美貿易戰有擴大危機，美股走勢反覆向下，道指波幅

上落近９００點，納指曾失７０００點關口，最終道指跌２４５點或１％，報２４４４２點；標

指軟１７點或０﹒７％，報２６４１點；納指收跌１１６點或１﹒６％，收報７０５０點。

港股方面，是日期指結算日，恆指低開４６點後隨即下挫，最低見２４５７４點，收報

２４５８５，跌２２６點或跌０﹒９１％，主板成交９９６﹒００億元增加約５﹒３％。

國指失守一萬點關口，收報９９９８跌０﹒１４％或跌１３點。

Ａ股高開低走，銀保監出力維穩後，券商保險股齊漲，最終上證綜合指數報２５６８，升

２５點或升１﹒０２％，成交１５２３﹒８６億元人民幣。



＊貿戰危機升溫，歐盟日內公布三季度ＧＤＰ＊



貿易戰陰霾未去，據路透社引述美國官員稱，美國將對中國貨徵收更多關稅，美國總統特朗

普預備一旦十一月出席二十國集團領導人峰會期間，未能與置國家主席習近平達成共識，將會在

１２月初公布向所有中國貨品徵收關稅。

另一方面，德國總理默克爾表示不會在２０２１年連任，影響歐元表現，今日歐洲將公布第

三季ＧＤＰ，預期三季度ＧＤＰ同比初值為１﹒８％，前值２﹒１％，分析相信歐元經濟增長依

然緩慢，為歐元增下行壓力。

歐元持續弱勢下，加上美股動盪，在加息環境下，投資者轉而持有美元避險，美匯指數今早

重上１０周新高，企穩９６水平。另一方面，人民幣中間價續續走弱，人幣中間價及在岸人幣

（ＣＮＹ）雙雙貶至十年半低。美元強勢，人幣續走低，港股難有上行動力。



＊銀保監出力維穩，內銀及券商股有買盤追入＊



內地銀保監今日出力維穩，鼓勵上市公司開展回購和併購重組、減少交易阻力，增強市場流

動性、引導更多增量中長期資金進入市場，並提出發揮保險、社保、各類證券投資基金和資管產

品等機構投資者的作用，致金融股落力托市，其中證券板塊升幅最強，帶動港股內銀及大資券商

股上揚。

現時港股自上周四裂口低開後，多次觸及２４５００左右位置後反彈，反映該位置短暫仍有

支持。

然而，以黃金比率計現時港股自高位已失守２５８８１點（即回吐升幅０﹒５水平），大市

氣氛仍然疲弱，加上貿易戰陰霾未除，若港股於２４５００失守後，下一個支持位，將回落至黃

金比率調整０﹒６１８（２４０８７點）。（ｓｃ）

