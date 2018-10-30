【貿易開戰】美國農業部長：不打算延長農戶援助計劃

《經濟通通訊社３０日專訊》美國農業部長Ｓｏｎｎｙ Ｐｅｒｄｕｅ表示，農業部不打算

將１２０億美元的農戶援助項目延長至２０１９年，認為農戶有能力根據目前市場情況做出規劃

及銷售決定。

此前中國實施報復性關稅，涉及包括農產品在內的１１００億美元美國產品，令美國農業部

對生產大豆、高粱、玉米、小麥、棉花、乳製品和豬肉的農戶提供補貼。（ｍｎ）

