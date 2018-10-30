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30/10/2018 09:19

【貿易開戰】美國農業部長：不打算延長農戶援助計劃

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國農業部長Ｓｏｎｎｙ　Ｐｅｒｄｕｅ表示，農業部不打算
將１２０億美元的農戶援助項目延長至２０１９年，認為農戶有能力根據目前市場情況做出規劃
及銷售決定。
　　此前中國實施報復性關稅，涉及包括農產品在內的１１００億美元美國產品，令美國農業部
對生產大豆、高粱、玉米、小麥、棉花、乳製品和豬肉的農戶提供補貼。（ｍｎ）

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