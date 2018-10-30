《經濟通通訊社３０日專訊》美國朝鮮特使Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｂｉｅｇｕｎ稱，北韓在實現
正式結束韓戰目標之前，必須先採取措施推進去核化。
Ｂｉｅｇｕｎ在首爾會見北韓核問題六方會談南韓團長李度勳等官員，但目前愈來愈多的跡
象顯示美韓同盟在朝鮮問題上意見分歧。此前南韓總統文在寅致力推進與北韓交流，令美國擔心
南韓可能放寬對北韓放棄核武施加壓力。
Ｂｉｅｇｕｎ在首爾稱，他相當確定美國及南韓會繼續合作實現結束朝鮮半島７０年來的戰
爭及敵對狀態，但在達成這個目標之前，北韓需以先證明已完成無核化。（ｍｎ）
30/10/2018 11:14
【脫歐之後】美國敦促在正式結束韓戰前，必須先實現無核化
《經濟通通訊社３０日專訊》美國朝鮮特使Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｂｉｅｇｕｎ稱，北韓在實現
正式結束韓戰目標之前，必須先採取措施推進去核化。
Ｂｉｅｇｕｎ在首爾會見北韓核問題六方會談南韓團長李度勳等官員，但目前愈來愈多的跡
象顯示美韓同盟在朝鮮問題上意見分歧。此前南韓總統文在寅致力推進與北韓交流，令美國擔心
南韓可能放寬對北韓放棄核武施加壓力。
Ｂｉｅｇｕｎ在首爾稱，他相當確定美國及南韓會繼續合作實現結束朝鮮半島７０年來的戰
爭及敵對狀態，但在達成這個目標之前，北韓需以先證明已完成無核化。（ｍｎ）
|生財有道30/10/2018
第三屆聯大投資比賽完滿舉行 冠軍由香港大學同學奪得
|中國故事30/10/2018
【互聯互通】北上互認基金擴容至16隻
|國際動態30/10/2018
印尼獅航客機墜海 189人恐罹難
|FOCUS29/10/2018
【FOCUS】「熱帶特朗普」勝出 巴西右轉或添北京頭痛
|興證快訊29/10/2018
美股大跌年內升幅全消，大行：現熊市指標
|國際動態29/10/2018
李斯特城班主直升機 墜毁爆炸
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰