【脫歐之後】美國敦促在正式結束韓戰前，必須先實現無核化

《經濟通通訊社３０日專訊》美國朝鮮特使Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｂｉｅｇｕｎ稱，北韓在實現

正式結束韓戰目標之前，必須先採取措施推進去核化。

Ｂｉｅｇｕｎ在首爾會見北韓核問題六方會談南韓團長李度勳等官員，但目前愈來愈多的跡

象顯示美韓同盟在朝鮮問題上意見分歧。此前南韓總統文在寅致力推進與北韓交流，令美國擔心

南韓可能放寬對北韓放棄核武施加壓力。

Ｂｉｅｇｕｎ在首爾稱，他相當確定美國及南韓會繼續合作實現結束朝鮮半島７０年來的戰

爭及敵對狀態，但在達成這個目標之前，北韓需以先證明已完成無核化。（ｍｎ）

