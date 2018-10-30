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30/10/2018 11:14

【脫歐之後】美國敦促在正式結束韓戰前，必須先實現無核化

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國朝鮮特使Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｂｉｅｇｕｎ稱，北韓在實現
正式結束韓戰目標之前，必須先採取措施推進去核化。
　　Ｂｉｅｇｕｎ在首爾會見北韓核問題六方會談南韓團長李度勳等官員，但目前愈來愈多的跡
象顯示美韓同盟在朝鮮問題上意見分歧。此前南韓總統文在寅致力推進與北韓交流，令美國擔心
南韓可能放寬對北韓放棄核武施加壓力。
　　Ｂｉｅｇｕｎ在首爾稱，他相當確定美國及南韓會繼續合作實現結束朝鮮半島７０年來的戰
爭及敵對狀態，但在達成這個目標之前，北韓需以先證明已完成無核化。（ｍｎ）

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