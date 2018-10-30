《經濟通通訊社３０日專訊》國際能源署（ＩＥＡ）署長Ｆａｔｉｈ Ｂｉｒｏｌ表示，高
油價正損害石油消費國，兼且可能對產油國造成負面影響。
他在新加坡的一個能源會議上表示，許多國家的經常帳赤字已經受到高油價影響，目前東南
亞即將成為石油、天然氣及煤炭的凈進口國，令其愈來愈容易受到價格波動的衝擊，加重能源安
全疑慮。而受環保因素推動，中國正在取代日本成為最大的天然氣消費國。（ｍｎ）
30/10/2018 14:35
【油市博奕】ＩＥＡ署長：高油價皆損害消費國及產油國
《經濟通通訊社３０日專訊》國際能源署（ＩＥＡ）署長Ｆａｔｉｈ Ｂｉｒｏｌ表示，高
油價正損害石油消費國，兼且可能對產油國造成負面影響。
他在新加坡的一個能源會議上表示，許多國家的經常帳赤字已經受到高油價影響，目前東南
亞即將成為石油、天然氣及煤炭的凈進口國，令其愈來愈容易受到價格波動的衝擊，加重能源安
全疑慮。而受環保因素推動，中國正在取代日本成為最大的天然氣消費國。（ｍｎ）
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