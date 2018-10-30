【貿易開戰】特朗普：預期與華達成絕佳協議，否則將實施更多關稅

《經濟通通訊社３０日專訊》美國總統特朗普表示，認為將會與中國就貿易問題達成絕佳協

議，但他同時警告若無法達成協議，再有巨額的新關稅等著實施。

他在接受訪問時表示，美方願意馬上簽定協議，但中國還沒準備好，強調兩國所簽署的必須

是一份非常好的協議，因為美國過去已被中國掏空了。

此前有報道指，若特朗普與中國國家主席習近平下月會談不能緩解貿易戰局勢，美國準備最

遲會在１２月初宣布對所有其餘的進口自中國的商品徵收關稅。（ｍｎ）

