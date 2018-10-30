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即市新聞

30/10/2018 12:00

《外圍頭條》蘋果料今日發布新ｉＰａｄ，高盛料標指年底反彈８％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》蘋果公司料在今日發布新ｉＰａｄ及Ｍａｃ產品，而高盛預期
標指年底前將反彈８％，亦是外媒今日關注重點。
　　《華爾街日報》報道，蘋果相信將在假日購物季來臨之前舉行第二次產品發布會，預計公司
將在美國時間周二（３０日）發布新ｉＰａｄ及Ｍａｃ系列產品。
　　蘋果的平板電腦銷售已較２０１３年的高峰期下跌４０％，分析人士指，蘋果可能推出一款
設有更快處理器及新感應器的新款ｉＰａｄ　Ｐｒｏ，將ｉＰｈｏｎｅ的人臉識別技術轉移至平
板電腦，希望今次升級能重振蘋果的平板電腦業務。

＊高盛：經濟穩健，標指被過度拋售＊

　　《ＣＮＮ》報道，高盛發表報告指，標普５００指數自高位回落９％是被過度拋售，即使經
濟及企業盈利明年增長可能放慢，但整體經濟仍然穩健。
　　高盛預計未來經濟數據將仍然理想，標普５００指數有望在年底前回升至２８５０點，相比
起隔夜收市時將大幅反彈８％。
　　高盛補充，市場部分憂慮得到證實，如高盛預計美國經濟增長將從第三季的３﹒５％逐步回
落至明年底的１﹒６％，但強調經濟並非急劇放緩。

＊Ｔｅｓｌａ獲第三大股東大力支持＊

　　《ＣＮＢＣ》報道，Ｔｅｓｌａ（特斯拉）第三大股東蘇格蘭資產管理公司Ｂａｉｌｌｉｅ
Ｇｉｆｆｏｒｄ有意向公司注資。
　　目前Ｂａｉｌｌｉｅ　Ｇｉｆｆｏｒｄ持有Ｔｅｓｌａ約７﹒７２％股份，稱支持
Ｔｅｓｌａ行政總裁馬斯克的長遠發展策略，盛讚他是一位「有遠見及志向、會為社會謀福祉的
企業家」，如果馬斯克需要更多資金，公司願意支持他。（ｍｎ）

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