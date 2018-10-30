《經濟通通訊社３０日專訊》火岩控股（０８３４５）公布，預料公司今年首三季收入及溢
利較去年同期錄得超過１倍增長，增長原因主要由於去年及今年商業化推出的多款新遊戲系列，
於該期間獲得了非常良好的反響，使整體收溢大幅上升所致。
有關公司首三季業績，將於今年１１月中旬前公佈。（ｕｌ）
30/10/2018 08:54
【企業盈喜】火岩控股料首三季收入增逾倍，受新遊戲反應良好帶動
《經濟通通訊社３０日專訊》火岩控股（０８３４５）公布，預料公司今年首三季收入及溢
利較去年同期錄得超過１倍增長，增長原因主要由於去年及今年商業化推出的多款新遊戲系列，
於該期間獲得了非常良好的反響，使整體收溢大幅上升所致。
有關公司首三季業績，將於今年１１月中旬前公佈。（ｕｌ）
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