【ＩＰＯ反應】信達生物超購０﹒１１倍，一手中籤率１００％

《經濟通通訊社３０日專訊》生物科技企業信達生物製藥（０１８０１）公布招股結果，公

開發售部分錄得超額認購０﹒１１倍，一手５００股中籤率１００％，人人有份，發售價定為

１３﹒９８元，接近招股價範圍１２﹒５元至１４元之上限，預料集資３１﹒５５億元。股份明

早（３１日）主板上市。

公開發售部分獲１８４４份有效申請，認購合共２６１３﹒７萬股，相當於公開發售股份總

數約１﹒１１倍，無須啟動回撥機制後，公開發售部分比例維持為１０％（即２３６３﹒５萬股

），無接獲「頭錘飛」。至於配售部分則獲適度超額認購。

基於發售價每股定為１３﹒９８元及根據基石投資協議，Ｓｅａｃｌｉｆｆ及景林資產管理

等多名基石投資者，總計認購１﹒３７億股發售股份，合共佔緊隨全球發售完成後公司已發行股

本約１２﹒３％及全球發售的發售股份數目約５８﹒１％，在兩種情況下均假設超額配股權未獲

行使。

集資所得約６５％分配予四大核心產品發展用途；２５％將用於撥資正在進行及計劃中的其

他管線候選藥物的臨床試驗、註冊備案的準備事宜及潛在的商業化推出；其於１０％用作營運資

金及一般公司用途。

公司聯席保薦人為摩根士丹利、高盛、摩根大通及招商證券國際。（ｕｌ）

