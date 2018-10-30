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30/10/2018 09:15

【ＩＰＯ反應】信達生物超購０﹒１１倍，一手中籤率１００％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》生物科技企業信達生物製藥（０１８０１）公布招股結果，公
開發售部分錄得超額認購０﹒１１倍，一手５００股中籤率１００％，人人有份，發售價定為
１３﹒９８元，接近招股價範圍１２﹒５元至１４元之上限，預料集資３１﹒５５億元。股份明
早（３１日）主板上市。
　　公開發售部分獲１８４４份有效申請，認購合共２６１３﹒７萬股，相當於公開發售股份總
數約１﹒１１倍，無須啟動回撥機制後，公開發售部分比例維持為１０％（即２３６３﹒５萬股
），無接獲「頭錘飛」。至於配售部分則獲適度超額認購。
　　基於發售價每股定為１３﹒９８元及根據基石投資協議，Ｓｅａｃｌｉｆｆ及景林資產管理
等多名基石投資者，總計認購１﹒３７億股發售股份，合共佔緊隨全球發售完成後公司已發行股
本約１２﹒３％及全球發售的發售股份數目約５８﹒１％，在兩種情況下均假設超額配股權未獲
行使。
　　集資所得約６５％分配予四大核心產品發展用途；２５％將用於撥資正在進行及計劃中的其
他管線候選藥物的臨床試驗、註冊備案的準備事宜及潛在的商業化推出；其於１０％用作營運資
金及一般公司用途。
　　公司聯席保薦人為摩根士丹利、高盛、摩根大通及招商證券國際。（ｕｌ）

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