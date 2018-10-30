【新股掛牌】富匯建築（０１０３４）高開逾９％，每手賺２４０元

《經濟通通訊社３０日專訊》富匯建築控股（０１０３４）今早於聯交所主板掛牌上市，股

份今早開報０﹒３５元，較招股價０﹒３２元高９﹒３８％或０﹒０３元，成交量１﹒１３億股

，成交額３９５９﹒５４萬元。以每手８０００股，不計手續費，每手賺２４０元。（ｕｌ）

