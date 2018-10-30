港股近十八個月低位，現跌２１５點報２４５９６點

《經濟通通訊社３０日專訊》隔晚美股再度震盪，道指波幅高達９００點，今早Ａ股亦再次

尋底，環球股市疲弱下港股亦未能倖免，恆指今早低開４６點後跌幅再度擴大，並曾一度跌

２３７點，低見２４５７４點，創近十八個月低位。匯控（００００５）業績雖好但股價升不足

一日就倒跌，而中銀香港（０２３８８）則因第三季業績遜預期而成為最差藍籌。另外，國指亦

失守萬點大關，今日低見９９１８點，跌９３點。

現時，恆生指數報２４５９６，跌２１５點或跌０﹒８７％，主板成交２１４﹒９３億元

。上證綜合指數報２５２９，跌１２點或跌０﹒４９％，成交３８６﹒９３億元人民幣。



表列１０隻升跌顯著的藍籌股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １３﹒８６元 升１﹒７６％

中信股份（００２６７） １１﹒７２元 升０﹒５１％

中國移動（００９４１） ７２﹒１０元 升０﹒４２％

中海油 （００８８３） １３﹒４４元 升０﹒３０％

恆隆地產（００１０１） １４﹒０６元 升０﹒１４％



蒙牛乳業（０２３１９） ２２﹒２５元 跌２﹒４１％

騰訊控股（００７００） ２５４﹒２０元 跌２﹒２３％

中國神華（０１０８８） １７﹒１４元 跌２﹒０６％

中國聯通（００７６２） ８﹒４２元 跌１﹒９８％

中國人壽（０２６２８） １５﹒５２元 跌１﹒７７％

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（ｕｌ）

