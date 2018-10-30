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即市新聞

30/10/2018 10:07

港股近十八個月低位，現跌２１５點報２４５９６點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》隔晚美股再度震盪，道指波幅高達９００點，今早Ａ股亦再次
尋底，環球股市疲弱下港股亦未能倖免，恆指今早低開４６點後跌幅再度擴大，並曾一度跌
２３７點，低見２４５７４點，創近十八個月低位。匯控（００００５）業績雖好但股價升不足
一日就倒跌，而中銀香港（０２３８８）則因第三季業績遜預期而成為最差藍籌。另外，國指亦
失守萬點大關，今日低見９９１８點，跌９３點。
　　　現時，恆生指數報２４５９６，跌２１５點或跌０﹒８７％，主板成交２１４﹒９３億元
。上證綜合指數報２５２９，跌１２點或跌０﹒４９％，成交３８６﹒９３億元人民幣。

　　表列１０隻升跌顯著的藍籌股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　　１３﹒８６元　　　升１﹒７６％
　　中信股份（００２６７）　　　１１﹒７２元　　　升０﹒５１％
　　中國移動（００９４１）　　　７２﹒１０元　　　升０﹒４２％
　　中海油　（００８８３）　　　１３﹒４４元　　　升０﹒３０％
　　恆隆地產（００１０１）　　　１４﹒０６元　　　升０﹒１４％

　　蒙牛乳業（０２３１９）　　　２２﹒２５元　　　跌２﹒４１％
　　騰訊控股（００７００）　　２５４﹒２０元　　　跌２﹒２３％
　　中國神華（０１０８８）　　　１７﹒１４元　　　跌２﹒０６％
　　中國聯通（００７６２）　　　　８﹒４２元　　　跌１﹒９８％
　　中國人壽（０２６２８）　　　１５﹒５２元　　　跌１﹒７７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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