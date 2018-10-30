《談國論企－黎偉成》企業家信心盈利指數三季度尚穩

《談國論企》中國的企業家信心、盈利和對宏觀經濟熱度指數於２０１８年三季度即使環比

回落，同比仍保持上升態勢，加上從各主項分類指數的具體變化尚穩，該有良性和正面的啟示。

但特朗普主導掀起的美國對華貿易戰，使中國境內企業的出口訂單環比和同比均預期有所減少，

是為中國政府得進一步從財稅等多方面支持企業的生產、投資，甚至協助更多元化和擴大市場的

發展。



＊原材料購進價促產售價回落增競爭力＊



來自中國人民銀行所發布的《２０１８年第三季度企業家問卷調查報告》的資料，顯示中國

境內的企業對經濟、商情和經營生產情況普感信心，並可於多個分類指數中印證此說有道，最重

要之處當然是（一）企業家宏觀經濟熱度指數，於２０１８年三季度達３７﹒２，比二季度之數

回落２﹒９個百分點，亦較２０１７年環比尚增１﹒９個百分點要遜色，惟是季之同比仍出現１

﹒３個百分點的增長，更為上年同期大升１０﹒７個百分點基礎底下的持續向上，該是相對良性

的發展態勢，特別是所涉的（１）企業於此項指數中認為屬「正常」的佔比達７０﹒３％，相對

於２０１７年三季度的６６﹒９％佔比高０﹒４個百分點；

聯同企業定宏觀經濟熱度指數中的（２）「偏冷」佔比２７﹒２％，相對於２０１７年的

３０﹒７％低２﹒５個百分點，為美國對中國於７月份開始持續不斷’落實’貿戰以來很不錯的

表現。即使（３）「偏熱」佔比僅０﹒２％，亦不用過份擔心，理由為此於上年同期也只是

２﹒５％，屬低基數之回落，而數據反顯中國經濟處穩中有進佳況。

同樣可自（二）企業家信心指數，反映出美對華貿戰不斷惡化暫未有對中國境內企業經營和

回報有太大負面影響。因為此一指數於２０１８年三季度所達７１﹒１，環比無疑回落４﹒７個

百分點，唯是同比增長２﹒４個百分點，亦是在上年同一季度增１７﹒５個百分點基礎底下的進

一步增長。

企業家對未來發展感到信心，乃有多個具體現象支持，特別是（三）盈利指數於三季度即使

在美對華強烈貿戰衝擊底下所達的５８﹒９，只是比二季度低０﹒８個百分點，仍然比上年同期

高１﹒３個百分點，此因（ｉ）「增盈或減虧」的企業佔比所達的３８﹒３％，相對於２０１７

年三季度的３８％反而高０﹒３個百分點，和（ｉｉ）「盈虧不變」佔比４０﹒１％亦高０﹒９

個百分點，令人有點’驚喜’者為（ｉｉｉ）「增虧或減盈」者佔２１﹒１％，相對於２０１７

年三季度所達的２２﹒８％反而低１﹒７個百分點。

盈利情況有所改善，因（四）產品銷售價格感受指數穩中略回所致：於２０１８年三季度達

５１，環比及同比分別回落１﹒１個百分點及１﹒５個百分點，其中：環比「持平」佔比７２﹒

５％，較上年同期多１﹒７個百分點；「下降」佔１２﹒８％，多佔０﹒７個百分點；「上升」

１４﹒７％，少佔２﹒４個百分點。此有助於提升銷售競爭力。



＊出口訂單略減顯未為美貿戰太大壓力＊



售價低跌乃受惠於（五）原材料購進價格向下，此項之感受指數６４﹒３，環比及同比分別

下跌０﹒５個百分點和１﹒１個百分點，其中「下降」佔比１２﹒８％，比上年同期高０﹒７個

百分點；「持平」佔６２﹒１％，提升１﹒２個百分點；「上升」佔３３﹒２％，則跌１﹒７個

百分點。

需要留意的，是訂單，特別是（六）出口訂單指數，回落至５０以下的４８﹒５，環比及同

比分別下降２﹒３個百分點和１﹒１個百分點，但２０１７年三季度同樣是低於臨界點和處

４９﹒６和環比亦跌０﹒８個百分點，該屬淡季之使然，而２０１８年更有美國對華貿戰的特殊

因素影響，情況不算太差勁矣。尤其是出口訂單「減少」佔比２１﹒８％，較上年只是多減

１﹒３個百分點；「持平」佔５９﹒５％，略少０﹒３個百分點；和「增加佔１８﹒７％，少０

﹒９個百分點。

和（七）國內訂單指數亦處臨界點之下，所達４９﹒６，環比及同比分別減少３﹒２個百分

點及０﹒６個百分點，只因」增加「的佔比１７﹒６％，比上年同期低１﹒８個百分點；」持平

「佔６３﹒８％，高於２０１７年同期２﹒２個百分點；而」減少「佔１８﹒５％多減０﹒５個

百分點。

具有高度指標性的（八）經營景氣指數，於２０１８年三季度所達５６﹒９，比對上一季環

比低１﹒５個百分點，是無可置疑的變化，但此數較２０１７年同期高１﹒５個百分點，整體表

現尚算可以接受，其中：」較好「佔比２６﹒５％，較上年同期高０﹒７個百分點；」一般「佔

６１％，亦高０﹒７個百分點；反而」較差「只佔１２﹒６％，下降１﹒７個百分點。此一指數

顯然有頗不錯的啟示性也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

