《異動股》傳發改委下調車輛購置稅，吉利升逾５％，長汽飆約９％

《經濟通通訊社３０日專訊》傳中國發改委下調車輛購置稅將１﹒６升及以下的乘用車車輛

購置稅由目前的１０％減至５％，歐美上市福斯汽車、福特、寶馬、戴姆勒等股份上漲，在港上

市的汽車股全線上揚，吉利汽車（００１７５）報１４﹒３４元，升５﹒２９％，盤中高見

１４﹒６元，暫成交達１０００萬股，涉資１﹒４４億元。另外，昨日遭多間大行唱淡的長城汽

車（０２３３３）現報４﹒４２元，升８﹒０７％，暫成交達８９１萬股，涉資３９２２萬元；

廣汽集團（０２２３８）報７﹒８７元，升８﹒４％，成交達４５５萬股，涉資３４３０萬元。

其他汽車經銷股亦普遍上揚，中升控股（００８８１）報１４﹒０４元，升２﹒６３％，盤

中高見１４﹒１元，暫成交達２萬股，涉資２８萬元。

據中國汽車工業協會的數據，中國去年銷售的乘用車中，１﹒６升及以下排量的汽車佔到大

約７０％，而中國經季節調整的汽車銷量年率（ＳＡＡＲ）可能會從今年首６－９個月內

的２２００－２３００萬輛增至超過２６００萬輛。

現時，恆生指數報２４７３８，跌７３點或跌０﹒３０％，主板成交３０﹒２１億元。國企

指數報９９９３，跌０﹒１９％或跌１９點。

上證綜合指數報２５４１，跌不足１點。



表列其他中資汽車股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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汽車股：

吉利汽車（００１７５） １４﹒３４０元 升５﹒２９％

五菱汽車（００３０５） ０﹒３００元 無升跌

東風集團（００４８９） ７﹒６１０元 升２﹒８４％

華晨中國（０１１１４） ６﹒５８０元 升３﹒６２％

比亞迪 （０１２１１） ５０﹒１５０元 升０﹒１０％

北京汽車（０１９５８） ４﹒２２０元 升４﹒４６％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒８７０元 升８﹒４０％

長城汽車（０２３３３） ４﹒４２０元 升８﹒０７％



汽車經銷商股份：

中升控股（００８８１） １４﹒０４０元 升２﹒６３％

耀萊集團（００９７０） ０﹒２９５元 無升跌

美東汽車（０１２６８） ３﹒０８０元 跌０﹒３２％

廣匯寶信（０１２９３） １﹒５７０元 升１﹒９５％

潤東汽車（０１３６５） ２﹒５７０元 無升跌

正通汽車（０１７２８） ３﹒８１０元 升３﹒５３％

大昌行 （０１８２８） ２﹒７００元 升１﹒１２％

和諧汽車（０３８３６） ３﹒０００元 跌０﹒９９％

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（ｓｃ）

