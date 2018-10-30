《異動股》騰訊（７００）隨市急挫近２％，再創逾１７個月新低

《經濟通通訊社３０日專訊》騰訊控股（００７００）現價下跌１﹒８５％，報２５５﹒２

元，盤中低見２５４﹒４元，創逾１７個月新低；成交約４０５萬股，涉資１０﹒３７億元，主

動沽盤６０％。以現價計，騰訊本月以來累挫２１％。

麥格理最新維持騰訊目標價５３２元，維持跑贏大市評級。野村則最新維持騰訊目標價

３３５元，維持買入評級。

現時，恆生指數報２４６８８，下跌１２３點或下跌０﹒５０％，主板成交８３﹒３２億元

。上證綜合指數報２５４１﹒８８，下跌０﹒２２點或下跌０﹒０１％，成交１７２﹒５７億元

人民幣。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６３﹒４０元 下跌０﹒２４％

港交所 （００３８８） ２０４﹒４０元 下跌０﹒４９％

建設銀行（００９３９） ６﹒１４元 下跌０﹒４９％

中國移動（００９４１） ７２﹒０５元 上升０﹒３５％

友邦保險（０１２９９） ５９﹒５５元 無升跌

工商銀行（０１３９８） ５﹒２８元 無升跌

中國平安（０２３１８） ７２﹒９０元 上升０﹒２１％

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