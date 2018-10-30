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30/10/2018 09:39

《異動股》騰訊（７００）隨市急挫近２％，再創逾１７個月新低

　　《經濟通通訊社３０日專訊》騰訊控股（００７００）現價下跌１﹒８５％，報２５５﹒２
元，盤中低見２５４﹒４元，創逾１７個月新低；成交約４０５萬股，涉資１０﹒３７億元，主
動沽盤６０％。以現價計，騰訊本月以來累挫２１％。
　　麥格理最新維持騰訊目標價５３２元，維持跑贏大市評級。野村則最新維持騰訊目標價
３３５元，維持買入評級。
　　現時，恆生指數報２４６８８，下跌１２３點或下跌０﹒５０％，主板成交８３﹒３２億元
。上證綜合指數報２５４１﹒８８，下跌０﹒２２點或下跌０﹒０１％，成交１７２﹒５７億元
人民幣。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　６３﹒４０元　　　下跌０﹒２４％
　　港交所　（００３８８）　　２０４﹒４０元　　　下跌０﹒４９％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒１４元　　　下跌０﹒４９％
　　中國移動（００９４１）　　　７２﹒０５元　　　上升０﹒３５％
　　友邦保險（０１２９９）　　　５９﹒５５元　　　無升跌
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒２８元　　　無升跌
　　中國平安（０２３１８）　　　７２﹒９０元　　　上升０﹒２１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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