《經濟通通訊社３０日專訊》星展銀行（香港）經濟師謝家曦於記者會表示，香港樓價已於
今年７、８月見頂並開始調整，料今年全年樓價升幅約１０％至１５％，明年則有機會持平。
他又預料，香港經濟增長將會減慢，料今年香港ＧＤＰ增長約３﹒３％，指貿易戰影響香港
貿易表現，人民幣下跌減低內地遊客訪港意欲，影響香港零售表現，料今年第四季香港零售市道
或會轉差。另外，他指，港股回調亦有機會影響消費意欲。
謝家曦續指，美國未來仍然會繼續加息，香港加息次數有機會跟隨美國，而未來最優惠利率
亦有機會上升。（ｋｉ）
30/10/2018 12:41
【本港樓市】星展料今年香港樓價升約１０％，明年或持平
《經濟通通訊社３０日專訊》星展銀行（香港）經濟師謝家曦於記者會表示，香港樓價已於
今年７、８月見頂並開始調整，料今年全年樓價升幅約１０％至１５％，明年則有機會持平。
他又預料，香港經濟增長將會減慢，料今年香港ＧＤＰ增長約３﹒３％，指貿易戰影響香港
貿易表現，人民幣下跌減低內地遊客訪港意欲，影響香港零售表現，料今年第四季香港零售市道
或會轉差。另外，他指，港股回調亦有機會影響消費意欲。
謝家曦續指，美國未來仍然會繼續加息，香港加息次數有機會跟隨美國，而未來最優惠利率
亦有機會上升。（ｋｉ）
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