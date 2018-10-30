【本港樓市】星展料今年香港樓價升約１０％，明年或持平

《經濟通通訊社３０日專訊》星展銀行（香港）經濟師謝家曦於記者會表示，香港樓價已於

今年７、８月見頂並開始調整，料今年全年樓價升幅約１０％至１５％，明年則有機會持平。

他又預料，香港經濟增長將會減慢，料今年香港ＧＤＰ增長約３﹒３％，指貿易戰影響香港

貿易表現，人民幣下跌減低內地遊客訪港意欲，影響香港零售表現，料今年第四季香港零售市道

或會轉差。另外，他指，港股回調亦有機會影響消費意欲。

謝家曦續指，美國未來仍然會繼續加息，香港加息次數有機會跟隨美國，而未來最優惠利率

亦有機會上升。（ｋｉ）

