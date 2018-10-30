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30/10/2018 11:16

【駐京專電】能源局：前三季全社會用電量同比增９％創６年高

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國家能源局發展規劃司司長李福龍表示，
電力消費快速增長。前三季，全社會用電量同比增長８﹒９％，增速比去年同期提高２個百分點
，創６年來新高。受高溫天氣等因素影響，夏季用電負荷屢創新高。
　　電力消費結構進一步優化。前三季，四大高耗能行業用電比重較去年同期下降０﹒５個百分
點，三產和居民生活合計用電比重提高１個百分點。電能替代助推終端用能結構持續優化，上拉
用電增速２﹒６個百分點。新興產業和裝備制造業用電增速持續高於制造業用電增速。

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