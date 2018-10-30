【駐京專電】李克強１１月６日與世行行長等舉行第三次圓桌對話會

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》外交部發言人陸慷宣布，國務院總理李克

強將於１１月６日在北京同世界銀行行長金墉、國際貨幣基金組織總裁拉加德、世界貿易組織總

幹事阿澤維多、經濟合作與發展組織秘書長古里亞、金融穩定理事會主席卡尼和國際勞工組織副

總幹事格林菲爾德舉行第三次圓桌對話會，就當前世界經濟走勢、維護多邊貿易體制、中國經濟

和改革開放等議題進行討論。

